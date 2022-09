Betclic Elite (J1) : Monaco accroché mais vainqueur, Bourg-en-Bresse, Pau-Lacq-Orthez, Le Mans et Nancy lancent bien leur saison

Candidat au titre, Monaco a frôlé de près le faux-départ ! En déplacement à Nanterre, la « Roca Team » est allée chercher une victoire qui ne lui a pas semblé promise pendant longtemps. Mieux entrés dans le match, les coéquipiers de Benjamin Sene (20 points, 5 passes) ont conclu le premier quart-temps avec huit longueurs d’avance. Sans toutefois convaincre, Monaco a haussé le ton avant la pause pour prendre les commandes au tableau d’affichage de six longueurs. Toutefois, les coéquipiers de Jordan Loyd (17 points) sont retombés dans leur travers au retour sur le parquet avec un retard de cinq longueurs à dix minutes du terme de la rencontre. Ce n’est que dans les dernières minutes du match, grâce à un 9-0, que les Monégasques arrachent la victoire (75-78). Autre curiosité du début de saison, Paris a raté son entame de championnat à Bourg-en-Bresse. Après une entame accrochée, les coéquipiers de Tyron Wallace (26 points, 8 rebonds, 9 passes) ont fait la course en tête avec jusqu’à 19 points d’avance dans le deuxième quart-temps. C’est dans un dernier quart-temps tout feu-tout flamme que Bourg-en-Bresse a effacé son retard. Les coéquipiers de Jordan Floyd (41 points) ont même cru l’emporter mais un dernier tir à trois points a envoyé les deux équipes en prolongation. Cinq minutes supplémentaires qui ont permis à la JL Bourg de faire la différence pour un succès de trois points (102-99).

Pau-Lacq-Orthez, Le Mans et Nancy démarrent bien

Après un été compliqué et un changement d’actionnaire, Pau-Lacq-Orthez a lancé sa saison par un succès sur Strasbourg. Un match que la SIG a démarré tambour battant avec 13 points d’avance à la fin du premier quart-temps. Mais les coéquipiers de Matt Mitchell (19 points) ont perdu pied dans les dix minutes menant à la mi-temps, atteinte avec un avantage de trois points pour l’Elan Béarnais. Emmenés par Giovan Oniangue (18 points, 9 rebonds), les Palois ont fait la course en tête au retour sur le parquet sans que l’écart dépasse les dix longueurs. Le dernier quart-temps a été accroché mais c’est Pau-Lacq-Orthez qui en est sorti vainqueur (83-80). Le Mans, de son côté, a disposé de Fos-sur-Mer sur son parquet d’Antarès. Le premier quart-temps a posé les bases avec quinze points d’avance pour les coéquipiers de Matt Morgan (27 points). Une avance poussée à 20 unités à la mi-temps puis 24 longueurs à dix minutes de la fin du match. A leur main, les Manceaux ont géré leur avantage pour un succès de 18 points (101-83). Après Blois ce vendredi, les promus ont le vent en poupe lors de cette 1ere journée. En effet, après cinq ans en Pro B, Nancy a retrouvé la Betclic Elite sur un succès face à Limoges. Après une première mi-temps rondement menée, les coéquipiers de Kyle Vinales (17 points, 8 passes) ont connu un trou d’air dans le troisième quart-temps mais le CSP n’a jamais pu se relancer. Le SLUC lance sa saison par un succès de neuf longueurs (87-78).



BASKET - BETCLIC ELITE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 23 septembre 2022

Gravelines-Dunkerque - Boulogne-Levallois : 85-73

Roanne - Blois : 90-94

Dijon - Le Portel : 87-76



Samedi 24 septembre 2022

Pau-Lacq-Orthez - Strasbourg : 83-80

Bourg-en-Bresse - Paris : 102-99 (ap)

Le Mans - Fos-sur-Mer : 101-83

Nancy - Limoges : 87-78

Nanterre - Monaco : 75-78



Dimanche 25 septembre 2022

19h00 : Cholet - ASVEL