Betclic Elite : Heitz écarté de ses fonctions

Victime des mauvais résultats de Châlons-Reims en championnat de France de basket, Cédric Heitz a été écarté de ses fonctions d'entraîneur ce dimanche. Le club champenois a communiqué à ce sujet ce dimanche sur son site officiel: "." Le technicien paye le faible ratio de victoires de sa formation cette saison en Betclic Elite, le Champagne Basket n'a engrangé que sept victoires en 27 journées. Et la dynamique actuelle est exécrable avec huit défaites d'affilée. Outre le mauvais parcours en championnat, la lanterne rouge avait été éliminée en 16eme de finale de la Coupe de France par Vichy-Clermont, club pensionnaire de Pro B, l'échelon inférieur du basket français.En poste à Châlons-en-Champagne depuis 2017, le désormais ex-coach avait assuré le maintien la saison passée, achevant l'exercice à la 12eme place. Pour le moment, le club a confié la prise en charge de l'équipe fanion aux deux assistants de Cédric Heitz, Frédéric Jaudon et Mickael Pivaud. Ceux-ci auront la lourde tâche de réapprendre à gagner à cette formation de Chalon-Reims qui ne talonne Fos-sur-Mer, 17eme, et Orléans, 16eme et premier non-relégable, que d'une victoire. Le Portel, 15eme, possède pour sa part neuf victoires à son actif, à peine deux de plus que les Champenois pour qui l'opération maintien en Betclic Elite sera compliquée mais pas impossible.