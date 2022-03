Betclic Elite : Dijon passe la quatrième, Pau-Lacq-Orthez s'est fait peur

Dijon en démonstration 🐺

Énorme performance des dijonnais (+25) qui reviennent à la hauteur de leur adversaire du soir au classement (13V - 8D)#BetclicELITE pic.twitter.com/jo3MycsQoa



— LNB (@LNBofficiel) March 7, 2022

Le Portel est passé tout près d'un nouvel exploit



Une victoire dans la douleur 💪

Malmenés par une belle équipe du Portel, les Palois arrachent la victoire dans le dernier QT#BetclicELITE pic.twitter.com/D3j3OG82Z6



— LNB (@LNBofficiel) March 7, 2022

La JDA passe la quatrième. Championnat et Ligue des Champions confondus, Dijon s'est attaqué lundi soir en match en retard face au Mans à un enchaînement de cinq matchs à domicile. Une série que les Bourguignons pouvaient difficilement mieux lancer. Lors d'une rencontre comptant pour la 15eme journée de Betclic Elite (le match, prévu initialement en janvier, avait été reporté en raison de cas de Covid-19 du côté dijonnais),Mais quatrième, le MSB ne l'est plus après ce déplacement sur le parquet de la JDA.Une superbe opération que les Dijonnais n'ont pas volée. Après avoir déjà dominé les visiteurs dans le premier quart-temps (26-21),Ces derniers se sont accrochés en revanche dans le dernier quart-temps (29-29), mais Dijon tenait sa victoire en poche (la quatrième de rang) depuis un petit moment déjà.Dans l'autre match (en retard) de la soirée, si Pau-Lac-Orthez a profité de la venue du Portel, 16eme, pour renouer avec la victoire (75-70) après deux défaites consécutives,Les Nordistes, emmenés par Mathieu Wojciechowski (15 points) et Nadir Hifi (14 points), tous deux très inspirés lundi, comptaient ainsi sept points d'avance au sortir d'un troisième quart-temps dominé (62-55) par Le Portel. Le 16eme du classement, encore au coude à coude (70-70) avec les Béarnais à une minute de la fin, s'est finalement incliné (75-70) pour le grand retour de Luke Nelson, recrue majeure de l'intersaison du côté de l'ESSM, après deux mois d'absence, mais s'il gardera assurément beaucoup de regrets, il n'a pas à rougir.