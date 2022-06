Betclic Elite - ASVEL : Morgan signe à Galatasaray

Morgan a vécu une saison galère

La vague de départs se poursuit du côté de l'ASVEL, tout juste auréolée d'un nouveau titre de champion de France et désormais triple champion de France en titre. Ce mardi, via son compte Twitter officiel,. Un départ confirmé ensuite par la formation villeurbannaise, entraînée par TJ Parker et présidée par son célèbre frère, Tony Parker, également ce mardi, via son compte Twitter officiel. Arrivé en provenance d'un autre club turc, à savoir Pinar Karsiyaka, Raymar Morgan, aujourd'hui âgé de 33 ans, avait alors signé, en faveur de l'ASVEL, à l'occasion du mois de juillet dernier. A l'époque, le club qui évolue en Betclic Elite, en avait ainsi fait un véritable pilier de son recrutement.Toutefois, cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu cette saison. Et pour cause. Dès le début de cet exercice qui vient donc tout juste de s'achever, Morgan s'était alors blessé au dos. Avant ensuite, lors du mois de novembre dernier, de subir une opération chirurgicale après avoir souffert d'une hernie discale. A l'arrivée, Raymar Morgan n'a finalement disputé que deux petites rencontres sous les couleurs villeurbannaises.L'autre match était une rencontre de Coupe de France que l'ASVEL avait alors perdue contre Gravelines (79-78) et durant laquelle l'intérieur n'avait alors inscrit que deux petits points. Raymar Morgan est le deuxième joueur à quitter le club, après Chris Jones qui vient de rejoindre la formation de Valence.