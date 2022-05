Betclic Elite - ASVEL : Fin de saison pour Kahudi

Kahudi est en fin de contrat

On ne reverra pas Charles Kahudi sur les parquets cette saison. Alors que l’ASVEL est qualifiée pour les demi-finales du championnat de France, son capitaine ne pourra plus jouer, en raison d’une blessure au genou qui nécessite une opération. « La mauvaise nouvelle que l’on pouvait craindre est malheureusement tombée ce lundi… Rentré prématurément aux vestiaires lors de la belle décisive face à Cholet, notre capitaine Charles Kahudi devra être opéré du genou en fin de semaine et voit sa saison terminée. L’ensemble du club lui souhaite le plus prompt rétablissement », écrit le club dans un communiqué. Tombé sur le côté face au CB, Kahudi s’est tordu le genou et a hurlé de douleur, avant de sortir du parquet, épaulé par Elie Okobo et Chris Jones., qui permet aux champions de France en titre d’aller défier Dijon en demi-finales à partir de mercredi.La fin de play-offs (demie et finale au meilleur des cinq matchs) se fera donc sans Charles Kahudi, qui tournait cette saison à 7,5 points et 3 rebonds de moyenne en 21 minutes. Reste à savoir si on le reverra sous le maillot de l’ASVEL, puisque le natif de Kinshasa arrive en fin de contrat le 30 juin., et a remporté trois titres de champion de France avec le club dirigé par Tony Parker (en 2016, 2019 et 2021). La belle histoire s’est donc peut-être terminée ce dimanche à l’Astroballe…