ASVEL/TJ Parker : « Gagner à l’extérieur pour être champion »

TJ Parker, dans quel était de fatigue se trouve votre équipe ?

C’est une finale. La fatigue, elle sera mentale. C’est sûr qu’il y a de la fatigue mais il faut passer au-dessus de ça. La saison est longue, ça fait presque onze mois qu’on y est. Il faudra être fort mentalement pour gagner ici pour retourner samedi à l’Astroballe.Les joueurs ne font pas exprès de rater (sourire). Est-ce que c’est mental ? Ça dépend du joueur. Des joueurs qui ont une grande confiance en eux, ça peut leur arriver de passer à travers. Des joueurs moins forts mentalement, ils peuvent passer à travers et ensuite faire des mauvaises séries. Le basket est un sport d’adresse, mais avant tout ça on va d’abord rectifier ce qu’on n’a pas fait défensivement. Si on n’avait pas fait les 4-5 erreurs qu’on n’avait pas faites depuis un long moment, ça aurait changé les choses. Mais au-delà de ça, il va aussi falloir être bon en attaque, car ils ont mis une intensité très différente du Match 2.Bien sûr. Il faut toujours s’adapter. Il n’y a pas 10 millions de choses à changer, juste deux-trois, il faut tenter des choses. On verra comment ils s’adaptent en face.Ca ne changera pas, il restera à 70-80% jusqu’à la fin, mais il veut jouer, tout donner, c’est le principal. C’est vrai qu’il ne joue pas les 30-35 minutes qu’on pourrait lui donner. Il y a la blessure de Charles (Kahudi), de Victor (Wembanyama). C’est un peu difficile, surtout quand on voit les forces qu’ils ont à l’intérieur. Nous, on n’a pas les armes qu’on devrait avoir.Tony (Parker) a toujours dit : « il faut gagner à l’extérieur pour être champion ». On s’est vraiment battu pour avoir cette première place. Ce Match 1 (perdu 74-82) peut faire mal, mais il faut quand même gagner à l’extérieur pour gagner des titres. En 2016 on a gagné à l’extérieur, pas en 2019, l’histoire peut être différente.