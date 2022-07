ASVEL : Yves Pons quitte la NBA pour la France

Veyronnet : "Il a su séduire TJ.Parker cet été lors de la Summer League"

Il a disputé 12 matchs la saison passée avec les Memphis Grizzlies, l’une des équipes les plus marquantes de la NBA, et c’est à l’ASVEL qu’il évoluera lors des deux prochaines saisons. Yves Pons s’est en effet engagé ce mardi avec le club champion de France, dont il viendra renforcer la raquette. L’ailier fort de 23 ans va découvrir le championnat de France et l’Euroligue, lui qui a quitté la France en 2017 pour rejoindre la NCAA. Non drafté en 2021, le natif de Port-au-Prince en Haïti, adopté à l’âge de 4 ans par un couple d’Aixois,Dans la grande Ligue, il a joué 12 matchs de saison régulière, pour un total de 13 points, 12 rebonds et 71 minutes de jeu. En G-League, avec le Memphis Hustle, il a tourné à une moyenne de 9,4 points et 5 rebonds en 25 minutes, pendant 9 matchs.« C’est une excellente nouvelle de voir Yves rejoindre notre projet. C’est un joueur que nous suivons depuis plusieurs années déjà, très athlétique, fort sur l’homme, avec une marge de progression importante. Sa verticalité devrait ravir notre public de l’Astroballe et nul doute que son état d’esprit de guerrier sera très apprécié ! », s’est réjoui Gaëtan Muller, le président délégué de l’ASVEL. «C’est un jeune joueur à très haut potentiel qui a déjà de grosses qualités défensives. Il a su séduire TJ.Parker cet été lors de la Summer League de Las Vegas, va nous apporter beaucoup de dynamisme et aura sa carte à jouer au sein de notre effectif », a réagi quant à lui Michel Veyronnet, le directeur général adjoint en charge du sportif.