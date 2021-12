ASVEL : Wembanyama encore à l'infirmerie

Entre huit et douze matchs manqués pour Wembanyama

C’est à l’infirmerie que Victor Wembanyama va fêter ses 18 ans le 4 janvier prochain. L’immense espoir du basket français sera en effet absent pendant quatre à six semaines, a annoncé son club de l’ASVEL ce lundi dans un communiqué : « Touché la semaine dernière lors de la rencontre d’Euroligue face au Zénith Saint-Pétersbourg, Victor Wembanyama souffre d’une contusion osseuse à l’omoplate droite. Le jeune intérieur de LDLC ASVEL sera éloigné des terrains pour une durée de quatre à six semaines. »C'est donc un coup d’arrêt de plus pour le natif du Chesnay, qui a tout de même réussi à disputer cinq matchs de Betclic Elite et six d’Euroligue depuis le début de saison, avec une moyenne de 6,3 points et 3,2 rebonds en championnat et 4,2 points et 2,7 rebonds en Euroligue, avec un pic à 10 et 5 rebonds en 22 minutes contre Vitoria il y a deux semaines., voire ceux contre l’Etoile Rouge de Belgrade, Roanne, le FC Barcelone et Nanterre si son absence atteint le maximum de six semaines. Le joueur de l’ASVEL avait également été sélectionné pour le All Star Game du 29 décembre à l'Accor Arena en tant que remplaçant (avec Juhann Begarin de Paris, Abdoulaye Loum de Dijon, David Michineau de Boulogne-Levallois, Williams Narace du Mans et Yakuba Ouattara de Monaco), même s’il planait une incertitude sur la présence des joueurs de l’ASVEL et de Monaco pour cet événement en raison de leur calendrier d'Euroligue. Quoiqu’il arrive, il faudra lui trouver un remplaçant.