ASVEL : Tony Parker met les choses au clair

Parker souhaite prolonger TJ

Vincent Collet de retour à l'ASVEL, si cela doit se faire un jour, ce ne sera pas tout de suite en revanche. Au lendemain de la prise de parole dans L'Equipe du propriétaire du club de Boulogne-Levallois Pierre-Christophe Baguet assurant dans le quotidien que le sélectionneur de l'équipe de France et actuel coach des Metropolitans ne reprendrait pas la direction du Rhône à l'intersaison, lui qui a déjà entraîné l'équipe pendant quatre ans (entre 1986 et 1990), comme le voulaient des bruits de couloir, - "On s’est parlé ces derniers jours avec Vincent (Collet). Il m’a appelé pour me dire qu’il n’avait jamais été approché, ni de près ni de loin par l’ASVEL, comme le disent certaines rumeurs" - c'estDans Le Progrès, le président du club villeurbannais tord à son tour le cou à cette rumeur qui laissait entendre que "TP" souhaitait confier l'équipe à l'ancien coach de Strasbourg et donc inviter son frère TJ, en poste depuis 2020 (il avait d'abord fait ses gammes dans la peau d'adjoint, entre 2013 et 2020) à abandonner sa place. Il n'en sera rien.Non seulement, Collet ne fera pas son grand retour à l'ASVEL mais T.J Parker, pressenti en NCAA en cas de départ, pourrait de surcroît s'y installer durablement. Dans les colonnes du Progrès,, qui avait conduit l'ASVEL au titre de champion de France dès ses débuts et avait remporté la Coupe de France la même année., assure le quadruple champion de NBA, qui n'a donc pas cédé à certaines pressions liées notamment au raté de l'équipe en Euroligue ainsi qu'en Coupe de France cette saison (élimination dès les quarts de finale dans les deux cas). Parker va même plus loin, puisqu'il ajoute au cours de ce même entretien qu'il