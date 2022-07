ASVEL : Polite signe deux ans

Une jeunesse en Suisse et en Floride

Il s’est présenté à la dernière draft NBA, mais il n’a pas été choisi. C’est finalement en France, du côté de l’ASVEL, qu’Anthony Polite va débuter sa carrière professionnelle. L’ailier suisse de 25 ans s’est en effet engagé pour les deux prochaines saisons avec le club champion de France ce mercredi. « C’est un pari auquel nous croyons beaucoup ! Anthony a beaucoup à prouver, envie de montrer des choses au plus haut niveau.Et nous sommes persuadés qu’il sera le complément parfait de David Lighty sur le poste 3 », a réagi Michel Veyronnet, le directeur général adjoint en charge du sportif.Né à Lugano en Suisse, où son père était basketteur professionnel, Anthony Polite a rejoint le lycée de Boca Raton en Floride, avant d’intégrer l’Université de Florida State (celle de Jonathan Isaac, Scottie Barnes ou encore Dwayne Bacon), à Tallahassee en 2017. Il n’a joué qu’un match lors de sa première saison en raison d’une blessure au genou,C’est donc un pari que tente le club présidé par Tony Parker, avec un joueur qui va faire ses grands débuts en Betclic Elite et en Euroligue. Antony Polite dispute actuellement la Summer League NBA avec les San Antonio Spurs, et nul doute que le président de l'ASVEL a reçu de bons échos de la part de la franchise texane qu'il a fait briller pendant presque deux décennies. Le joueur suisse est la sixième recrue estivale du club champion de France, après Nando De Colo, Amine Noua, Parker Jackson-Cartwright, Retin Obasohan et Jonah Mathews.