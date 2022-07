ASVEL : L'arrivée de deux meneurs officialisée

❗️ Recrutement 2022-2023

Un duo de meneurs en renfort ! Parker JACKSON-CARTWRIGHT, abonné aux trophées de meilleur joueur depuis trois ans, et Retin OBASOHAN, International belge, viennent étoffer le secteur extérieur la saison prochaine !



👉 https://t.co/EsnA5h2wGZ#LDLCASVEL



— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 8, 2022

T.J. Parker satisfait de ses recrues

L’ASVEL poursuit la refonte de son effectif. Alors que Nando de Colo et Amine Noua ont récemment rejoint le triple champion de France en titre, le club présidé par Tony Parker doit composer avec des départs. Victor Wembanyama, Elie Okobo ou encore Chris Jones ont décidé de donner une nouvelle impulsion à leurs carrières respectives et ont ainsi laissé des vides à combler de manière urgente pour les dirigeants villeurbannais. Par l’intermédiaire d’un communiqué, l’ASVEL a confirmé l’arrivée de deux nouveaux meneurs en vue de la saison prochaine. Elu meilleur joueur de Pro B à l’occasion de la saison 2020-2021 et évoluant à Bonn cette saison, Parker Jackson-Cartwright va faire son retour en France sous les couleurs rhodaniennes. Un poste de meneur que l’Américain va partager avec l’international belge Retin Obasohan, qui quitte l’Hapoel Jérusalem, club au sein duquel il était un leader offensif.Récemment conforté à son poste d’entraîneur jusqu’en 2026, T.J. Parker a confié voir en Parker Jackson-Cartwright « un joueur avec une progression impressionnante sur les deux dernières saisons », qui va « apporter son agressivité sur le jeu de transition où sa vitesse balle en main est très difficile à contenir » au club rhodanien. « Sa qualité de passe et son altruisme vont permettre de mettre en avant ces coéquipiers et correspond parfaitement à ma philosophie, a ajouté l’entraîneur villeurbannais. Sa taille peut paraître un désavantage défensivement mais il a toujours été un bon défenseur grâce à son envergure de bras. » Retin Obasohan, quant à lui, est présenté comme « un combo guard complet doté de qualités physiques qui correspondent au haut niveau européen » qui « passe un palier chaque année, tant en club qu’avec l’équipe nationale belge, et a encore une marge de progression intéressante ». « Il va densifier notre ligne arrière grâce à son volume de jeu et sa capacité à jouer sur les deux postes arrières, avec beaucoup d’intensité des deux côtés du terrain, a ajouté T.J. Parker. Ses qualités de relance et de création collent parfaitement au jeu que nous souhaitons développer. »