ASVEL : Jones à Valence

L'ASVEL perd son "meneur aux doigts de fée"



🍊 #ContigoEmpezóTodo

Cas 👉 Chris Jones, primer fichaje del equipo masculino para la temporada 2022-23https://t.co/PA5woN1z95



Val 👉 Chris Jones, primer fitxatge de l'equip masculí per a la temporada 2022-23https://t.co/pKfIJI202f



Eng 👉 https://t.co/yQOArwSNFa pic.twitter.com/vjPkSB4yZh



— Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 27, 2022

"On va encore se faire piller cet été, on va perdre des joueurs majeurs comme Elie Okobo ou Chris Jones", avait déclaré Tony Parker à chaud samedi après que l'ASVEL a décroché son troisième titre de champion de France consécutif. L'emblématique président du club villeurbannais ne croyait pas si bien dire. Car si Okobo, dont le nom revient certes avec insistance du côté de Monaco, battu en finale par l'ASVEL, n'est pas encore officiellement parti,Le récent champion de France a mis le cap juste après ce match 5 au suspense insoutenable entre nos deux représentants en Euroligue sur l'Espagne, où il a signé son nouveau contrat sachant queJones, première recrue de l'été, a sauté sur l'occasion. A l'ASVEL, le numéro 3 a tourné à 14,4 points, 4,4 passes en Betclic Elite et 13,1 points et 3,6 passes en Euroligue lors de son unique saison passée dans le Rhône. De leur côté, les Villeurbannais perdent leur "meneur aux doigts de fée". "Pour ton exemplarité, ton esprit d'équipe et ton sourire, merci Chris Jones !". Prochain annoncé sur la liste des départs : Okobo ne devrait pas s'éterniser à l'ASVEL lui non plus.