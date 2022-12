All-Star Game LNB : Wembanyama plus que jamais motivé par la victoire

Ça sera sûrement son premier et son dernier All-Star Game en France. Ainsi, Victor Wembanyama, la pépite de Boulogne-Levallois, a été sélectionné pour son tout premier All-Star Game LNB et il va être présent dans la Team France face à la Team Monde. Tandis que l'ailier de 18 ans est annoncé comme le futur choix numéro un de la Draft NBA 2023, il a fait part, auprès de L'Equipe, de ses ambitions avant le match, assurant ne chercher que la victoire. "Wemby" veut aussi se challenger personnellement sur le concours de tirs à trois points et espère bien l'emporter.

Wembanyama veut la victoire ce soir

"Je n'y pensais pas vraiment, mais on va dire qu'en ayant pour objectif de gagner des matches et de performer, c'était prévisible. Je vais chercher à m'amuser, proposer du beau jeu. J'étais concentré sur ma saison avec Boulogne-Levallois jusqu'ici donc je n'ai pas d'objectifs précis sur ce match, à part la victoire. (Le concours à trois points) Ce sera mon premier, disons qu'en tant que shooteur, c'est l'occasion de se mettre un challenge personnel. On verra ce que ça donne", a assuré la star des Mets, qui va être suivi de près lors de ce grand évènement ce jeudi soir.