All-Star Game LNB : Les stars de Monaco, Mike James et Elie Okobo, ne seront pas de la partie

L'absence de ces deux joueurs est due "à la programmation le même soir d’une rencontre d’Euroligue qui malgré la demande de déplacer cette rencontre formulée par le club et la LNB n’a pas été accordée", déplore la LNB dans un communiqué. Avec ses deux joueurs majeurs, la Roca Team disputera en effet jeudi (21h sur beIN SPORTS) le match de la 16e journée de l'Euroligue face aux Lituaniens de Zalgiris Kaunas dans sa salle Gaston-Médecin.

Les deux joueurs sont remplacés numériquement par le meneur de Bourg-en-Bresse Hugo Benitez pour la sélection française (8,1 pts par match) et l'Américain Michael Stockton, meilleur passeur du championnat (7,5 passes par match) pour la sélection étrangère. La sélection française sera conduite par le phénomène Victor Wembanyama (18 ans) meilleur marqueur et rebondeur du championnat avec des moyennes exceptionnelles de 22,6 pts par match et 9,1 rebonds par match. Cette soirée qui se veut avant tout ludique et festive sera marquée par différents concours : celui des meneurs, du tir à trois points et le très attendu concours du dunk avec un plateau de choix avec notamment l'ailier de l'Asvel Yves Pons et le tenant du titre Dylan Affo Mama (Fos-sur-Mer), avant le match des étoiles.