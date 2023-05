Affluences records dans les salles françaises avec Victor Wembanyama

« L’effet Victor Wembanyama » n’est plus à prouver. Nouvelle illustration avec les données de remplissage des salles françaises dévoilées par la LNB. Cette saison, le championnat français a attiré un total d'1,2 million de personnes dans ses salles, un record. En moyenne, chaque match a attiré 3 910 spectateurs, le SLUC Nancy s'étant même emparé d'un record pour un club avec une moyenne à 5 829 spectateurs.

Mais le plus significatif est sans doute le taux de remplissage de ces salles : 87%, là encore, il s'agit d'un record historique pour le basket professionnel français, le taux jusqu’alors le plus élevé sur une saison s’élevait à 83%, lors de la saison 2017-2018. La LNB a enregistré 117 matchs joués à guichets fermés sur la saison régulière (sur 306 rencontres, soit plus d’une rencontre sur trois).

Ces niveaux de fréquentation sont évidemment liés aux Mets 92 et à Victor Wembanyama qui ont généré « un engouement exceptionnel sur l’ensemble du territoire » : 25 rencontres disputées à guichets fermés sur 34. La ligue a par ailleurs enregistré un record pour un match seul : 16 319 spectateurs ont assisté à la rencontre entre Nanterre 92 et l'Asvel, disputée à Paris La Défense Arena en mars dernier. Preuve que l'engouement a dépassé le seul phénomène français.