WNBA : Premier triple-double en carrière pour Ionescu

Ionescu, une joueuse qui bat tous les records

Sabrina Ionescu a réalisé une performance digne des livres d’histoire de la WNBA et du basketball. La meneuse des New York Liberty a, en effet, réalisé ce mardi une prestation tout bonnement monstrueuse afin de donner la victoire à sa formation contre les Minnesota Lynx (86-75). Avec une ligne de statistiques à 26 points, 10 rebonds et 12 passes, la Californienne est tout simplement devenue la neuvième joueuse à réaliser un triple-double dans l’histoire de la WNBA, le championnat féminin professionnel nord-américain. Elle rejoint dans c cercle très fermé des joueuses telles Candace Parker, Sheryl Swoopes, Lisa Leslie, Margo Dydek, Deanna Nolan, Tameka Johnson, Courtney Vandersloot et Chelsea Gray, qui ont réussi cette performance avant elle. A l’issue de la rencontre, la meneuse de New York a d’ailleurs indiqué être contente de marquer l’histoire de sa franchise. « Réaliser un triple-double dans une victoire est important. Je suis très fière de mes coéquipières et du staff pour m’avoir aidé à y arriver. Je suis très reconnaissante, a-t-elle déclaré. C’est vraiment cool de marquer l’histoire de la franchise avec un premier triple-double. »C'est surtout par sa maturité et son aisance face au panier que la jeune joueuse américaine impressionne. Elle a d'ailleurs été sélectionnée en première position de la Draft 2020 par les New York Liberty, un choix qui confirme l'énorme attente placée en elle. En effet, la jeune star d'origine roumaine a marqué l'histoire du basketball universitaire avec l'équipe d’Oregon. En effet, filles et garçons confondus, elle est la première à avoir marqué 2000 points, réalisé 1000 passes décisives et pris 1000 rebonds dans sa carrière. D’ailleurs, elle détient le record de triple-doubles réalisés sous l’égide de la NCAA avec un total de 26. Un total qui lui permet le luxe de dépasser la légende des Los Angeles Lakers Magic Johnson pour cette statistique. Evoluant désormais sur les parquets de la WNBA, nul doute que Sabrina Ionescu continuera de battre des records au plus haut niveau.