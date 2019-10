Les Washington Mystics ont remporté la nuit dernière le premier titre de leur histoire en WNBA, grâce à leur victoire face au Connecticut Sun (89-78) lors du match 5 des finales. Emma Meesseman, désignée meilleure joueuse de la série, a inscrit 22 points et pu compter sur le soutien d’Elena Delle Donne (21 points), la MVP de la saison régulière.

