Victime d'un AVC à l'entraînement, Mickaël Gelabale va manquer la fin de saison

Champion d'Europe 2013 avec l'équipe de France, Mickaël Gelabale a été victime d'un AVC, lundi à l'entraînement. Si le joueur a annoncé dans un communiqué du club qu'il allait mieux, il devra tout de même rester au repos forcé jusqu'à la fin de saison.

"Lors de la séance de lundi matin, j'ai ressenti des symptômes tels que j'ai été emmené aux urgences de l'hôpital de Chalon. L'IRM a alors décelé un accident vasculaire cérébral. Fort heureusement pris à temps, j'ai été traité immédiatement et ai subi des examens complémentaires au service de soins intensifs puis en neurologie", explique le joueur maintenant rentré chez lui. Malgré cela, l'ailier passé par le Real Madrid, l'ASVEL ou encore Le Mans, compte bien retrouver le chemin des parquets. "Je devrai toutefois me reposer plusieurs semaines avant de reprendre une activité professionnelle. [...] J'ai bon espoir que le médical se résorbe graduellement, ce qui n'exclut pas un retour sur les parquets lorsqu'il me sera permis de le faire". Actuellement deuxième de Pro B, Chalon devra jouer la montée sans son joueur d'expérience. Une promotion qui passera surement pas une phase de play-offs.