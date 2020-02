Une protégée de Bryant rentre dans l'histoire du basket

Sabrina Ionescu becomes the first player in NCAA D-1 history to record 2K points, 1K rebounds and 1K assists.

Bryant avait pris Ionescu sous son aile

On la surnomme « la reine du triple double » de l'autre côté de l'Atlantique : Sabrina Ionescu, joueuse des Oregon Duke, est rentrée dans l'histoire cette semaine. La jeune femme de 22 ans est la première joueuse a réussi à cumuler 2000 points, 1000 rebonds et 1000 passes en NCAA. Ce record est d'autant plus appréciable que c'est la première fois de l'histoire qu'une femme ou qu'un homme réalise cette performance.Très proche de Kobe Bryant et de sa fille Gigi, Sabrina Ionescu n'avait pas hésité à s’entraîner en compagnie de la légende des Lakers l'été dernier. Sa performance est encore plus admirable lorsque l'on sait que la jeune femme était quelques heures auparavant en train de rendre hommage à Kobe Bryant au Staples Center. Devant 18 000 personnes, Sabrina Ionescu a tenu un discours où elle rendait hommage à la légende des Lakers et à sa fille Gianna. « C'était pour lui » a-t-elle répondu au micro d'ESPN à la suite de sa performance. « Le faire le 24 février est énorme. Nous en avions parlé ensemble en pré-saison. Les mots me manquent pour en parler. Il m'observe et il est vraiment fier de moi. Il doit être vraiment heureux de ce moment avec mon équipe. » Sabrina Ionescu devrait rejoindre la WNBA (la ligue professionnelle féminine) incessamment sous peu, et visera cette fois-ci les records de son mentor.