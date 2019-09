Un TQO pour la Slovénie, repêchée par la FIBA

Absente de la dernière Coupe du monde après avoir échoué en qualifications, la Slovénie, championne d’Europe 2017, va finalement disputer un tournoi de qualification olympique, afin de décrocher l’un des quatre derniers billets pour Tokyo.

La FIBA a annoncé jeudi que Luka Doncic et ses partenaires avaient été repêchés, et disputeront bien un TQO en juin prochain.

Le Japon, l’Espagne, la France, les États-Unis, l’Argentine, le Nigeria, l’Australie et l’Iran sont déjà qualifiés.

Field set for the #FIBAOQT, the final 4 teams that will participate at the @Tokyo2020 Olympics are among them!



More info: https://t.co/6pAftKNQQb pic.twitter.com/CH1RHhTgrc