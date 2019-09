Un derby francilien en 32ème

La Fédération française de Basket (FFBB) a dévoilé ce mardi le programme des 32e de finale de la Coupe de France de basket, qui se dérouleront le mercredi 16 octobre prochain (à partir de 20h).

Un tirage au sort effectué par Alain Contensoux, le directeur général et technique de la FFBB. On retrouvera notamment le derby francilien entre le Paris Basket (Pro B) et Boulogne-Levallois (Jeep Elite). Effectué selon quatre chapeaux distincts en fonction de la zone géographique, ce tirage donne lieu en conséquence à un nombre important de derbys lors de ce prochain tour.