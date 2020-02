TQO (F) - Bleues : Garnier veut construire sur ces trois matchs

Valérie Garnier avait de quoi être satisfaite. La sélectionneuse de l’équipe de France féminine de basketball a vu ses joueuses réussir un sans-faute à l’occasion du Tournoi de Qualification Olympique disputé à Bourges. Après les succès face à l’Australie et au Brésil qui ont permis aux Bleues de valider leur billet pour Tokyo, le match face à Porto Rico a permis une large rotation d’effectif dans une rencontre où l’enjeu était absent. « On avait à cœur de bien finir ce tournoi et de laisser la même image que sur les deux matchs précédents. Les filles ont fait le travail. C'était difficile de jouer presque 16 heures après la dernière rencontre. Elles sont allées chercher la victoire, a confié Valérie Garnier dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. On a pu faire souffler certaines et faire jouer les plus jeunes. La satisfaction, c'est cette identité qu'on a créée. Il faut se souvenir de ce qu'on a fait ici. Il faut que ça devienne notre ADN. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici les Jeux. Ce qui est sûr, c'est que toutes celles qui ont participé à cette fenêtre seront convoquées pour le début de la préparation. Ce n'est pas ordinaire, cette qualification. C'est exceptionnel d'avoir le basket garçons et filles au rendez-vous. On ne peut pas être blasés de cette situation. On termine ce week-end en communion avec le public et avec la sensation du travail bien fait. » Une sensation qu’il va falloir faire durer jusqu’en juillet et août prochains.