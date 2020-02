TQO (F) - Bleues : Garnier n’a rien à redire sur la prestation de ses joueuses

Les Bleues ont fait un grand pas vers les Jeux Olympiques de Tokyo en dominant l’Australie à Bourges. A l’issue d’une performance de tout premier plan de la part de ses joueuses, Valérie Garnier n’a pas caché sa satisfaction même si le billet pour le Japon n’est pas encore totalement assuré. « On s'attendait à un match dur et ça l'était. On a contrôlé la balle, on s'est concentrées sur la défense. C'était un match engagé donc il y a obligatoirement des temps faibles. Sur la prestation, je n'ai pas grand-chose à dire, a confié la sélectionneuse nationale dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Je signe tous les jours pour avoir cette qualité défensive. Perdre seulement 7 ballons, faire 20 passes, les laisser à six rebonds offensifs... Les joueuses ont appliqué les consignes. Il faut apprécier, ne pas se relâcher. Je leur ai dit dans le vestiaire : c'est un moment important. Il y avait une part d'inconnu, cette fenêtre particulière au milieu de la saison et le fait de n'avoir que deux entraînements au complet. Il n'y a pas vraiment de critique à faire sur ce rendu de copie. » Un résultat qu’il faudra confirmer samedi face au Brésil pour valider définitivement le billet pour Tokyo.