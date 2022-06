Tchatchouang prend sa retraite à seulement 31 ans

Quatre fois vice-championne d'Europe avec les Bleues



💙 Aujourd’hui, une capitaine emblématique du BLMA a décidé de mettre un terme à sa carrière. Diandra aura marqué de son empreinte l’histoire de notre club.

Le BLMA sera à jamais ta maison. Merci pour tout Diandra ! 💙



Clap de (triste) fin pour Diandra Tchatchouang.La faute à une blessure à un genou qui s'est réveillée au cours des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, que les Bleues et Tchatchouang avaient terminés avec la médaille de bronze. Depuis, la native de Villepinte, en région parisienne, n'a plus foulé les parquets. Et elle ne le fera plus, la faute à ses soucis à un genou, a annoncé le BLMA lundi via un communiqué dans lequel le club héraultais révèle que pour avoir un espoir de rejouer, la double championne de France (2015 et 2018) avec Bourges, où elle a également remporté l'Eurocoupe en 2016, également victorieuse de la Coupe de France à quatre reprises (trois fois avec Bourges, une fois avec Lattes-Montpellier, en 2021)"Éloignée des parquets depuis les Jeux olympiques de Tokyo en août dernier, à la suite de l'apparition de lésions nouvelles au niveau du genou, Diandra avait à cœur de revenir sur les terrains pour la deuxième partie de la saison.Néanmoins, les examens de contrôle ont prouvé que seule une opération pourrait lui permettre de revenir. Cela aurait représenté une sixième opération sur l'ensemble de sa carrière. C'est pourquoi, à l'âge de 31 ans, Diandra a souhaité se retirer du monde professionnel." Une décision très difficile à prendre pour l'internationale française aux 107 sélections sous le maillot des Bleues, elle qui affiche cinq médailles d'argent obtenues lors du Championnat d'Europe (en 2013, 2015, 2017 et 2021) à son palmarès. "Le basket, c'est mon premier amour, un amour que je continuerai à nourrir, qui m'a parfois fait mal avec les blessures. Mais finalement, c'est toute cette histoire, cette carrière qui fait de moi la femme que je suis. Le basket fait vraiment complètement partie de ma vie et m'a inculqué des valeurs qui m'ont accompagné jusqu'à présent et vont continuer à m'accompagner partout", confie dans ce même communiqué la toute jeune retraitée, qui n'éprouve aucun regret malgré tout. "Malgré les hauts et les bas, je n'échangerai ce parcours pour rien au monde", assure-t-elle.