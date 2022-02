Qualifs Mondial 2023 (H) : Les Bleus se baladent

Trois sur trois pour l'équipe de France masculine de basket ! Après avoir dominé le Monténégro et la Hongrie en novembre, les hommes de Vincent Collet ont facilement battu le Portugal dans leur troisième match de poules du premier tour des qualifications au Mondial 2023. Même en l'absence des joueurs NBA et Euroligue, ce fut une formalité pour les Bleus, qui l'ont emporté 94-56 à Dijon grâce à une excellente deuxième mi-temps, et font donc un très grand pas vers le deuxième tour. Les Français ont eu un peu de mal à se mettre en route, mais ils ont ensuite déroulé leur basket, face à des Portugais limités, qui ne font pas partie du gotha européen, loin de là (dernier Euro en 2011, conclu par une 21eme place). Après sept minutes de jeu, le score était de 17-9 en faveur du Portugal, face à des Bleus très maladroits, qui avaient alors déjà perdu sept ballons (dont trois pour Axel Julien), sur les 18 au total qu'ils ont perdus durant le match. Vincent Collet a alors posé un temps-mort et poussé une grosse colère. Et cela a payé ! Les Français ont en effet enchaîné avec un 6-0 pour finir le premier quart (15-17), puis Sylvain Francisco, pour sa première sélection, a égalisé au début du deuxième quart.

Un festival français en deuxième mi-temps

Les Portugais n'ont rien lâché et ont tenu jusqu'à 33-33 à la 19eme minute, avant d'encaisser un 4-0 avant la pause (37-33, mt). Mais comme on pouvait s'y attendre, le Portugal n'a pas pu tenir le rythme en deuxième période, face à des Bleus tout simplement meilleurs, qui ont pu compter sur l'apport du banc (les 12 Français ont marqué au moins 2 points, contre sept Portugais) et ont remporté la bataille du rebond 40-20. La France a remporté les deux derniers quarts 27-11 puis 30-12, et l'écart a grimpé jusqu'à +41. C'est donc une nouvelle victoire pour les vice-champions olympiques, qui ont notamment pu compter sur les 15 points et 5 rebonds de Louis Labeyrie, les 12 points et 7 passes d'Isaia Cordinier et les 12 points et 5 rebonds de Mouhammadou Jaiteh. Leaders du groupe E, les Bleus tenteront de valider leur qualification pour le deuxième tour dimanche au Portugal. Si la logique est respectée, ils affronteront la Lituanie, la Bosnie-Herzégovine et la Bulgarie au troisième tour, dans un groupe où les trois premiers iront à la Coupe du Monde, qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines.



Les marqueurs français : Jaiteh (12), Lang (6), Konate (4), Julien (8), Tarpey (2), Francisco (8), Cordinier (12), Labeyrie (15), M'Baye (9), Michineau (2), Lessort (11), Toupane (5)



La réaction de Vincent Collet au micro de France Télévisions :

« On a été poussif au départ. On a fait un mauvais premier quart-temps en attaque, avec beaucoup de pertes de balles. Mais notre travail de sape a fini par les épuiser. En deuxième mi-temps, ils étaient cuits, et c’est comme ça qu’on a creusé l’écart. C’est dommage qu’on ait vendangé autant de ballons au début »