Qualifications Euro 2022 : La France écrase la Grande-Bretagne et fait un pas vers l'Euro

Application et sérieux. Première victoire avec la manière pour les Bleus face à @gbbasketball. 👊#TeamFranceBasket #EuroBasket #FRAGBR pic.twitter.com/dt34iGci72

— Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) November 27, 2020

BASKET - EURO 2022 (H)

3eme journée - Vendredi 27 novembre 2020

France : 56-79

4eme journée - Dimanche 29 novembre 2020

1- France, 5 pts

2- Monténégro, 5

Les Bleus enchaînent les corrections. Neuf mois après avoir corrigé le Monténégro (83-69) trois jours après des éliminatoires débutés sur une lourde défaite contre l'Allemagne (83-69),lors de la 3eme journée des qualifications de l'Euro 2022 et troisième sortie de Vincent Collet et ses joueurs depuis le coup d'envoi de cette campagne.Et encore, c'est surtout parce que les Français, propulsés leaders du groupe G après la défaite de l'Allemagne face au Monténégro (74-80), se sont essentiellement contentés en seconde mi-temps (17-16 et 19-17 pour les Britanniques dans les deux derniers quart-temps) de gérer le matelas extrêmement confortable qu'ils possédaient à la pause (49-20) que l'addition ne s'est pas révélé plus salée à l'arrivée pour Gabriel Olaseni et ses coéquipiers.Ces derniers ont ainsi bu la tasse d'entrée face àAvec un 15-0 dans les cinq premières minutes pour donner le ton et un premier quart-temps survolé sur le score de 24-5 et suffisant pour assommer définitivement les visiteurs, l'équipe de France, qui a compté à un moment 29 points d'avance, ne pouvait pas mieux débuter ce premier match pour elle depuis février. Malgré un léger réveil des Britanniques ensuite, Andrew Albicy (2 points, 9 passes), promu capitaine pour cette fenêtre internationale, et les siens ont confirmé dans le deuxième quart-temps (22-15) leur entame et ont pu tranquillement contrôler en seconde période. Et se rapprocher un peu plus encore de l'Euro.Les marqueurs français : M'Baye (21 points), Bouteille (12), Lessort (7), Konate (6), Cordinier (6), Ouattara (5), Chassang (5), Michineau (4), Boutsiele (2), Albicy (2)Grande-Bretagne -Allemagne -: 74-8015h00 : France - Allemagne18h00 : Grande-Bretagne - Monténégro3- Grande-Bretagne, 44- Allemagne, 4