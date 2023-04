Place au Final Four NCAA !

La March Madness touche à sa fin avec le traditionnel Final Four qui ponctue la saison du basket universitaire. C'est à Houston, au NGR Stadium, qui peut accueillir plus de 72 000 spectateurs ! Comme chaque année, les Etats-Unis vont s'enflammer pour cet événement plus populaire que les Finals NBA, et cette année, il règne un vent de renouveau sur la NCAA.

En effet, pour la première fois de l'histoire, le dernier carré n'accueille aucune tête de série numéro 1, 2 et 3. On ne trouve pas non plus de grandes universités comme Duke, North Carolina, Kansas ou Kentucky. Ce ne sont que des outsiders qui sont parvenus à se hisser au Final Four avec Miami (tête de série 5), Connecticut (4), Florida Atlantic (9) et San Diego State (5). Parmi ces quatre universités, une seule a déjà été titrée et il s'agit de UConn, vainqueur en 1999, 2004, 2011 et 2014.

L'ancienne fac' de Ray Allen et Kemba Walker défie Miami dans la demi-finale la plus attendue puisqu'elle oppose deux formations portées sur l'attaque. L'occasion de voir à l'oeuvre Jordan Hawkins, un arrière qui marche sur les traces d'Allen avec un shoot à 3-points d'une grande pureté, et qu'on attend dans le Top 15 de la prochaine Draft. Du côté de Miami, Isaiah Wong est le danger numéro 1 et alors qu'il est attendu au second tour de la Draft, il peut faire grimper sa cote en brillant dans le Final Four.

L'autre demi-finale oppose deux formations que personne n'attendait à ce niveau, avec d'abord Florida Atlantic qui reste sur 11 victoires de suite, et qui a sorti Kansas State. C'est l'une des meilleures attaques du pays avec cinq joueurs à 8 points et plus, dont Jonhell Davies (13.9 pts, 5.5 rbds/m). En face, il y a San Diego State, l'ancienne fac' de Kawhi Leonard. Les Aztecs s'appuient sur leur grosse défense pour faire déjouer leurs adversaires, et ça peut peser dans un Final Four où les jeunes joueurs sont très tendus.

Les deux rencontres sont à suivre en direct sur beIN SPORTS 3 à partir de 00h10.