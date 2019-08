Moerman déjà opéré, avec succès

Adrien Moerman a été contraint de déclarer forfait, la semaine dernière, pour la Coupe du monde en Chine (du 31 août au 15 septembre), à cause de douleurs au tendon d'Achille. Après avoir quitté l'équipe de France, l'intérieur tricolore s'est immédiatement rendu en Turquie pour se faire opérer. Une chirurgie qui s'est parfaitement déroulée, indique le joueur de l'Efes ce mardi.

Surgery was successful today

Thanks to Prof Dr. BarIs Kocaoglu and his staff for taking care of me pic.twitter.com/yUNjsoHrEz