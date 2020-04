Lyon-ASVEL : Salagnac dit stop

Au lendemain de Laëtitia Kamba (33 ans), c’est une autre ancienne joueuse de l’équipe de France de basket qui a annoncé qu’elle mettait fin à sa carrière, puisque la saison de LFB est définitivement arrêtée pour cause de pandémie de coronavirus. Il s’agit de Paoline Salagnac, l’arrière de Lyon-ASVEL, âgée de 36 ans. « Une super aventure se termine aujourd’hui mais une nouvelle redémarre qui j’en suis convaincue sera toute aussi belle... Encore une fois un très grand merci à Tony (Parker, président de l’ASVEL, ndlr) et MS (Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée, ndlr) pour leur confiance. Je tiens à remercier tous mes entraîneurs qui ont fait la joueuse et la femme que je suis aujourd’hui. Les différents clubs au sein desquels j’ai eu le bonheur d’évoluer, de grandir (Issoire, Scab63, Mondeville, Bourges, Tarbes et Lyon) dirigeants, bénévoles et leurs supporters. L’ensemble de mes coéquipières avec qui j’ai eu la chance de jouer et de partager tous ces moments de bonheur....Les agents qui ont permis ce parcours, Josep Martin et Jérémy Medjana, ... et bien évidemment mes amis et ma famille toujours présents ! Un grand merci également à la Caisse d’Epargne, pour son soutien pendant ma carrière et actuellement dans le cadre de ma reconversion. Clap de fin 2019/2020 la dernière d’une longue et belle série!!! Ce n’est certes pas la fin dont j’avais rêvé mais dans le contexte actuel cela est bien dérisoire. La priorité est la santé de tous et notre victoire collective contre le covid19. Une retraite pas ordinaire!!! », écrit la native de Tulle sur Twitter. Elle va désormais devenir la directrice sportive de l’ASVEL, où elle tournait cette saison à 3,4 points de moyenne en 11 minutes en championat.

Trois titres de championne pour Salagnac

Professionnelle depuis 2002, Paoline Salagnac a fait toute sa carrière en France, à Clermont-Ferrand (2002-07), Mondeville (2007-09), Bourges (2009-11 puis 2013-17), Tarbes (2011-13) et donc Lyon-ASVEL (2017-20). Elle a notamment remporté le titre de championne de France en 2011, 2015 et 2019, l’Eurocoupe 2016 et la médaille d’argent à l’Euro 2015 avec l’équipe de France, dont elle a porté le maillot à 42 reprises entre 2008 et 2016.