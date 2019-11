Limoges se reprend, Nanterre fléchit

Les deux clubs français engagés en Eurocoupe mercredi soir, lors de la sixième journée, l'ont emporté.

Dans le groupe B, Limoges a défait Tofas (91-82), ce qui place le CSP à la cinquième place avec un bilan de deux victoires et quatre défaites, à égalité avec le quatrième (et dernier qualifié pour les quarts).

Dans le groupe C, Nanterre s'est en revanche incliné de justesse à Badalone (79-77). Les Franciliens affichent eux aussi deux victoires et quatre défaites, et sont également cinquièmes de leur poule.