Ligue Féminine (Quarts de finale retour) : Les trois derniers billets pour le Final Four reviennent à Basket Landes, Lattes-Montpellier et l’ASVEL

L’affiche du Final Four de la Ligue Féminine est connue. Si Bourges, premier de la saison régulière, s’est qualifié sur tapis vert aux dépens de Tarbes et accueillera ce grand final les 13 et 15 mai prochains, les trois autres billets ont trouvé preneur à l’issue des matchs retour. Deuxième de la saison régulière, l’ASVEL n’avait pas grand chose à craindre de Charleville-Mézières après son succès de 28 points à l’aller. Après une entame de match accrochée, c’est à l’entame du deuxième quart-temps que les joueuses de Valéry Demory ont distancé leur adversaire. Avec un 14-0 d’entrée, les Rhodaniennes ont donné le ton pour retrouver leur vestiaire avec une marge de 25 points. Pas rassasiées, les coéquipières de Sara Chevaugeon (17 points) ont continué leur travail de sape face à des Flammes dépassées de toutes parts. Avec seulement sept joueuses sur la feuille de match, Charleville-Mézières n’a pas pu résister et les coéquipières de Jaime Nared (20 points, 7 rebonds) ont pris l’eau pour s’incliner de 56 points (117-61). Un succès qui permet à l’ASVEL de rallier les demi-finales.

Basket Landes a eu le dernier mot

Le 13 mai prochain sur le parquet de Bourges, c’est Basket Landes qui sera sur le chemin de l’ASVEL. Avec trois points d’avance à l’issue de la première manche, les Landaises n’avaient pas le droit à l’erreur sur leur parquet. Une tension qui s’est traduite au score avec les coéquipières de Katherine Plouffe (14 points, 6 rebonds) qui ont vu un avantage de sept points fondre en fin de premier quart-temps avant de connaître un trou d’air juste avant la mi-temps. Les Vendéennes, emmenées par Tiffany Clarke (18 points, 8 rebonds) ont terminé la première moitié du match sur un 9-0 pour prendre dix longueurs d’avance, se mettant en position d’être qualifiées pour le Final Four. Mais, après avoir eu un avantage de onze points, les joueuses d’Emmanuel Body ont, à leur tour, connu un temps faible. Encaissant un 17-2 en fin de troisième quart-temps, elles ont laissé Basket Landes repasser devant, avec quatre points d’avance à dix minutes de la fin du match. Remobilisées, les Vendéennes ont repris le dessus pour compter jusqu’à cinq points d’avance en milieu de quatrième quart-temps mais c’est bien Basket Landes qui a mieux fini avec un deuxième succès de cinq points (77-72) qui leur assure de rallier Bourges.

Lattes-Montpellier défiera bien Bourges sur son parquet

Hôte de la phase finale du championnat, Bourges aura droit à un duel face à Lattes-Montpellier en demi-finale. Victorieuses de six points à Villeneuve d’Ascq à l’aller, les Gazelles ont confirmé sur leur parquet. Les deux équipes ont eu leur moment dans le premier quart-temps, conclu avec un avantage d’une longueur pour les Héraultaises. Si les coéquipières de Napheesa Collier (18 points, 12 rebonds) ont mené au score durant l’essentiel des dix minutes menant à la mi-temps, ce sont bien les Nordistes qui ont su mettre le dernier coup de collier avec un 5-0 pour retrouver leur vestiaire avec quatre longueurs d’avance. Instillant toujours plus le doute dans l’esprit de leur adversaire, les joueuses de l’ESBVA ont compté jusqu’à neuf points d’avance… mais ont ensuite calé. Incapables de marquer pendant huit interminables minutes, les joueuses de Rachid Meziane ont encaissé un 14-0 qui a relancé le BLMA. En effet, les Gazelles ont dominé le dernier quart-temps après avoir vu leurs adversaires vite revenir à une longueur, répondant par un 10-0 dans la foulée. C’est avec treize points d’avance que Lattes-Montpellier s’impose (67-54) et valide son billet pour les demi-finales de la Ligue Féminine.



BASKET - LIGUE FEMININE / PLAY-OFFS

Quarts de finale retour - Samedi 8 mai 2021

Basket Landes - La Roche-sur-Yon : 77-72 >>> Basket Landes qualifié (162-154)

Lattes-Montpellier - Villeneuve d’Ascq : 67-54 >>> Lattes-Montpellier qualifié (150-131)

ASVEL - Charleville-Mézières : 117-61 >>> L’ASVEL qualifié (238-154)



Bourges s’est qualifié sur tapis vert, Tarbes n’ayant pas été en mesure d’aligner son équipe lors des deux rencontres.



Demi-finales - Jeudi 13 mai 2021 (à Bourges)

17h00 : ASVEL - Basket Landes

20h00 : Bourges - Lattes-Montpellier



Finale - Samedi 15 mai 2021 (à Bourges, horaire à préciser)

Bourges ou Lattes-Montpellier - ASVEL ou Basket Landes