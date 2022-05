Ligue Féminine (Quarts de finale aller) : Bourges, Basket Landes, Villeneuve d’Ascq et l’ASVEL assument leur statut

Bourges n’a pas manqué son début de play-offs. Une semaine après avoir battu Lattes-Montpellier lors de la dernière journée de la saison régulière, les Tango ont remis ça sur leur parquet du Prado. Après un premier quart-temps accroché, les coéquipières de Keisha Hampton (18 points) ont pris la mesure de Gazelles. Sydney Wallace (25 points) a tout donné mais l’écart entre les deux formations était trop grand. Bourges s’impose de 32 points (99-67) et va aborder le match retour dans l’Hérault en position de force. Les tenantes du titre n’ont pas plus été en difficulté. Basket Landes, a en effet, dominé aisément Charleville-Mézières. Dès la mi-temps, les coéquipières de Marie-Eve Paget (18 points) ont mis la main sur le match, sans toutefois couper leur effort après la pause. Au final, les Landaises s’imposent avec une marge de 23 unités (87-63) et lancent parfaitement la défense de leur titre.

Villeneuve d’Ascq et l’ASVEL assurent

Deuxièmes de la saison régulière, les joueuses de Villeneuve d’Ascq ont su faire parler la poudre pour venir à bout d’Angers. Toutefois, les coéquipières d’Alexis Peterson (17 points, 11 passes) se sont accrochées pendant les trois premiers quart-temps. Menées de quatre longueurs à l’entame des dix dernières minutes, les Angevines ont craqué. Jolene Anderson (23 points) et les Nordistes ont alors profité de l’aubaine pour se détacher de manière irrémédiable et remporter cette première manche (96-79). L’ASVEL, de son côté, a eu moins de mal à venir à bout de La Roche-sur-Yon. Les Vendéennes ont, en effet, été prises de vitesse d’entrée par Sara Chevaugeon (20 points) et des Rhodaniennes qui n’ont quasiment rien laissé en route. Revenues à moins de dix longueurs à l’entame du dernier quart-temps, les coéquipières de Tiffany Clarke (23 points) n’ont toutefois pas su faire la jonction et repartent du Rhône avec une défaite (92-77).



BASKET - LIGUE FEMININE / QUARTS DE FINALE ALLER

Samedi 7 mai 2022

Bourges (1) - Lattes-Montpellier (8) : 99-67 >>> Bourges mène 1-0

Villeneuve d’Ascq (2) - Angers (7) : 96-79 >>> Villeneuve d’Ascq mène 1-0

ASVEL (3) - La Roche-sur-Yon (6) : 92-77 >>> L’ASVEL mène 1-0

Basket Landes (4) - Charleville-Mézières (5) : 87-64 >>> Basket Landes mène 1-0