Ligue Féminine : Le match de la 11eme journée entre Charleville - Bourges sera rejoué

Le match du 11 janvier dernier entre Charleville-Mézières et Bourges sera rejoué. Après la défaite des Berruyères (73-70) sur le parquet de la Caisse d'Epargne Arena pour le compte de la 11eme journée de LFB, le club du Cher avait déposé une réclamation auprès de la commission fédérale haut-niveau des officiels de la Ligue. Les Tangos estimaient en effet que l'entraîneur des Flammes Carolo Romuald Yernaux aurait dû regagner les vestiaires après qu'il a écopé de deux fautes techniques (dont la première pour contestation) au cours du deuxième quart-temps, le règlement voulant qu'une seconde faute technique disqualifie automatiquement le fautif. Or, le technicien était resté sur le parquet, certes dans le plus grand flou sachant que Romuald Yernaux avait reçu sa seconde faute technique de la part de l'arbitre principal, alors que ce dernier ne savait pas que son assistant en avait adressé une première au coach des Flammes. La commission a finalement donné raison au Bourges Tango Basket, et donné à rejouer cette rencontre remportée en début d'année par les Ardennaises face aux Berruyères.

Charleville a dix jours pour faire appel

« La Commission Fédérale Haut-Niveau des Officiels (HNO) a étudié la réclamation déposée par le club de Bourges lors de la rencontre face à Charleville-Mézières (journée 11 du 11 janvier 2020). Après étude de l'ensemble des pièces du dossier (rapports des officiels) puis auditions des parties concernées, la Commission HNO a décidé de faire rejouer la rencontre Charleville-Mézières - Bourges du 11 janvier dernier (journée 11) à une date qui reste à définir. » La LFB précise toutefois dans son communiqué que le club ardennais a dix jours pour faire appel de cette décision qui le prive de la victoire. « A l'encontre de cette décision, un recours peut être interjeté devant la Chambre d'Appel de la FFBB dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification. Pour rappel, Charleville-Mézières s'était imposé 73-70 lors de ce match. » La date de la nouvelle rencontre éventuelle n'est pas encore connue.