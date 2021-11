Ligue Féminine (J8) : Fin de série pour Charleville-Mézières, Villeneuve d'Ascq et Bourges assurent à domicile

Charleville-Mézières n’est plus seul en tête de la Ligue Féminine ! Au lendemain de la victoire de l’ASVEL sur le parquet de Charnay, le leader du championnat a concédé sa deuxième défaite de la saison. En déplacement à Angers, les Flammes ont dû s’avouer vaincues dans un match longtemps indécis. Si les coéquipières de Nia Coffey (18 points, 7 rebonds) ont pris le meilleur départ, ce sont les Angevines qui ont su réagir pour reprendre les commandes. Mais, après avoir mené de sept points, elles ont conclu le premier quart-temps avec une seule longueur d’avance. Dans la foulée, les joueuses de David Gautier ont fait la course en tête pendant l’essentiel des dix minutes menant à la mi-temps sauf au sortir d’un 8-0 pour les Flammes, qui ont alors mené au score pour la dernière fois du match. Avec neuf points d’avance à la pause, les coéquipières d’Alexis Peterson (21 points, 11 passes) ont corsé l’addition au retour sur le parquet mais ont connu un trou d’air en toute fin de troisième quart-temps qui a relancé Charleville-Mézières, revenu à trois points. Les dix dernières minutes ont toutefois été maîtrisées par les Angevines qui s’imposent de huit longueurs (79-71) et reste au contact du podium.

Villeneuve d’Ascq reste sur le podium

Toutefois, la troisième place reste dans les mains de Villeneuve d’Ascq. En effet, les Nordistes se sont très nettement imposées face à Landerneau et rebondissent après le revers concédé à Charleville-Mézières le week-end dernier. Si les Bretonnes ont démarré le match par un 9-0, elles ont ensuite vu le match leur filer entre les doigts. Le deuxième quart-temps a été marqué par un 19-0 qui a permis à l’ESBVA de s’envoler au tableau d’affichage, menant de 18 points à la mi-temps. Les coéquipières de Caroline Heriaud (15 points, 6 rebonds, 6 passes) ont continué sur le même rythme au retour sur le parquet pour une victoire de 34 points (76-42). Le podium, Bourges s’en rapproche. A Tarbes, les Tango sont allées chercher une quatrième victoire consécutive. Après un premier quart-temps accroché, les Berruyères ont commencé à prendre leurs aises juste avant la mi-temps. les coéquipières d’Elin Eldebrink (19 points) ont assis leur domination dans un troisième quart-temps à sens unique et remporté de quatorze longueurs. Sans réaction, Tarbes a vu l’écart gonfler dans les dix dernières minutes pour un revers de 30 points (52-82), le septième en huit journées. Bourges, avec un match en moins, n’est qu’à trois points de Charleville-Mézières.



BASKET - LIGUE FEMININE / 8EME JOURNEE

Samedi 27 novembre 2021

Charnay - ASVEL : 63-74

Saint-Amand-les-Eaux - Lattes-Montpellier : 82-81 (ap)

Basket Landes - La Roche-sur-Yon : 80-93



Dimanche 28 novembre 2021

Tarbes - Bourges : 52-82

Angers - Charleville-Mézières : 79-71

Villeneuve d’Ascq - Landerneau : 76-42