Ligue Féminine (J7) : L'ASVEL reste bien au contact de Charleville-Mézières

Charleville-Mézières est intouchable ! Pour la sixième fois de suite, les Flammes sont sorties victorieuses de leur match de Ligue Féminine. Accrochées par Villeneuve d’Ascq pendant le premier quart-temps, terminé avec un retard d’une longueur, les joueuses de Romuald Yermaux ont été en grande difficulté jusqu’à la mi-temps. Emmenées par Janelle Salaun (15 points, 6 rebonds), les Nordistes ont compté jusqu’à sept points d’avance avant la mi-temps. Les Flammes ont commencé à réagir au retour des vestiaires mais il a fallu attendre la toute fin du troisième quart-temps pour voir les coéquipières d’Evelyn Akhator (15 points, 6 rebonds) se détacher définitivement. Grâce à dix dernières minutes maîtrisées, Charleville-Mézières s’impose de douze longueurs (69-57) et conserve la première place du classement devant l’ASVEL. Les joueuses de Pierre Vincent ont profité de la réception de Tarbes pour signer une cinquième victoire de suite en Ligue Féminine, la huitième toutes compétitions confondues. Les coéquipières d’Aleksandra Crvendakic (18 points, 6 passes) ont donné le ton d’entrée avec jusqu’a dix points d’avance dès le premier quart-temps mais l’écart n’a pas évolué dans de larges proportions jusqu’à la mi-temps. Emmené par Clémentine Samson (15 points), Tarbes a fait mieux que résister pour revenir à trois points en fin de troisième quart-temps… avant d’exploser. Après un 8-0 pour finir cette période, l’ASVEL a enfoncé le clou pour s’imposer de 20 longueurs (74-54).

Basket Landes et Angers recollent à Villeneuve d’Ascq

Championnes de France en titre, les joueuses de Basket Landes se sont rapprochées du podium au bénéfice de leur nette victoire à Landerneau. Un duel dont l’issue n’a guère fait de doute dès la conclusion du premier quart-temps. Imposant un rythme d’enfer à leurs adversaires, les coéquipières de Sophie Cunningham (16 points) ont conclu les dix premières minutes avec treize points d’avance. Un avantage qui est allé crescendo avant la mi-temps mais surtout après le repos. Malgré Luisa Geiselsoder (11 points), Landerneau a sombré de toutes parts et s’est retrouvé mené de 27 points avant un dernier quart-temps très défensif et qui n’a pas changé la donne. Basket Landes s’impose de 29 unités (49-78) et revient à la hauteur de Villeneuve d’Ascq. Angers, pour sa part, tient le rythme après sa courte victoire à La Roche-sur-Yon. Les Vendéennes ont pourtant démarré fort, avec onze points d’avance au terme du premier quart-temps. Un avantage que les coéquipières d’Ornella Bankole (17 points, 8 rebonds) et Kaleena Lewis (17 points) ont conservé jusqu’à la mi-temps… avant de s’effondrer au retour sur le parquet. Un 11-0 d’entrée de troisième quart-temps a permis aux Angevines de se relancer. Les dix dernières minutes ont été intenses mais Angers s’impose de deux longueurs (74-76). grâce à un tir à trois points d’Alexis Peterson (16 points) à 26 secondes du terme de la rencontre.

Bourges et Lattes-Montpellier victorieux

Bourges, de son côté, retrouve petit-à-petit des couleurs. Les Tango ont facilement pris le meilleur sur Saint-Amand-les-Eaux. Ne laissant que cinq points aux joueuses du Hainaut dans le premier quart-temps, les coéquipières d’Iliana Rupert (16 points, 5 rebonds) et Pauline Astier (16 points) n’ont toutefois pris que sept points d’avance dans ces dix minutes. Après un deuxième quart-temps équilibré, c’est dans le troisième quart-temps que la défense des coéquipières de Laura Juskaite (16 points) s’est effritée. Les Berruyères en ont profité pour prendre 19 points d’avance à dix minutes du terme. Un dernier quart-temps à sens unique qui permet aux Tango de signer un troisième succès de suite avec une marge de 36 points (82-46). Si Bourges est revenu à hauteur de La Roche-sur-Yon et Landerneau, c’est également le cas de Lattes-Montpellier. Les Gazelles se sont imposées face à Charnay dans une rencontre qui a commencé à se décanter dans le deuxième quart-temps, conclu avec une avance de 17 points pour les coéquipières de Sydney Wallace (22 points). Un écart qui ne s’est pas réduit dans les dix minutes suivant la mi-temps. A l’orgueil, Charnay a tenté de revenir mais s’incline de 19 points (76-57), sa deuxième défaite de suite.



BASKET - LIGUE FEMININE / 7EME JOURNEE

Samedi 20 novembre 2021

Lattes-Montpellier - Charnay : 76-57

Bourges - Saint-Amand-les-Eaux : 82-46

Charleville-Mézières - Villeneuve d’Ascq : 69-57

Landerneau - Basket Landes : 49-78

ASVEL - Tarbes : 74-54

La Roche-sur-Yon - Angers : 74-76