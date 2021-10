Ligue Féminine (J5) : Quatre à la suite pour Charleville-Mézières, trois pour l'ASVEL

Quatre à la suite pour Charleville-Mézières ! Les Flammes ont eu le dernier mot à l’occasion de leur déplacement sur le parquet de Tarbes. Une rencontre accrochée durant laquelle l’écart n’a jamais dépassé six points entre les deux formations. Si les Tarbaises, emmenées par Clémentine Samson (15 points, 7 rebonds) et Ana Tadic (15 points, 12 rebonds), ont fait la course en tête en début de match. Charleville-Mézières a essayé de prendre l’ascendant en fin de match mais n’a obtenu la victoire qu’à onze secondes du buzzer grâce à Amel Bouderra (14 points, 5 passes). Avec ce court succès (69-71), les Flammes s’installent en tête du classement avec un point d’avance sur l’ASVEL. Des Rhodaniennes qui ont trouvé la bonne carburation. Après deux défaites pour lancer la saison de Ligue Féminine, les joueuses de Pierre Vincent ont enchaîné un troisième succès consécutif à l’occasion de la réception d’Angers. Alors que le premier quart-temps a été très équilibré, les Rhodaniennes ont commencé à se détacher avant la mi-temps, atteinte avec une avance de douze longueurs. Au retour sur le parquet de la Salle Mado-Bonnet, les coéquipières de Sara Chevaugeon (19 points, 5 rebonds) n’ont pas coupé leur effort pour dépasser les 20 points d’avance en toute fin de troisième quart-temps. Malgré les douze points d’Oderah Chidom et Iva Slonsjak, Angers n’a jamais pu réagir dans les dix dernières minutes et s’incline de 33 points (90-57).

Villeneuve d’Ascq sur le podium, Lattes-Montpellier s’impose enfin

Villeneuve d’Ascq se relance. Après deux défaites de suite, les Nordistes ont renoué avec la victoire lors du derby face à Saint-Amand-les-Eaux. Une rencontre qui ne s’est pas réellement décantée puisque, durant la première mi-temps, les joueuses de Saint-Amand n’ont jamais su conserver l’avantage patiemment creusé. Les coéquipières de Sandra Ygueravide Viana (12 points) et Janelle Salaun (12 points, 8 rebonds) ont toujours su réagir mais ont dû attendre le quatrième quart-temps pour passer devant et s’assurer un court succès (60-63) qui leur permet de remonter au troisième rang du classement. De son côté, Lattes-Montpellier retrouve des couleurs. Après trois défaites de suite, les Gazelles ont renoué avec la victoire à l’occasion de la réception de La Roche-sur Yon. Après avoir été dans l’incapacité de se départager dans les dix premières minutes, les deux équipes ont vu l’écart se creuser dans les dix minutes menant à la mi-temps, avec cinq points d’avance pour le BLMA. Un écart qui s’est creusé au retour sur le parquet en faveur des coéquipières d’Olivia Epoupa (18 points, 16 rebonds). La Roche-sur-Yon, dans l’incapacité de réagir, concède une deuxième défaite en trois matchs (86-70) et voit les Héraultaises revenir à un point au classement. Charnay, pour sa part, abandonne la lanterne rouge à Tarbes après son succès face à Landerneau. Les joueuses de Bourgogne, emmenées par Alexis Brown (19 points), ont pris les commandes dans le deuxième quart-temps et n’ont laissé aucune chance aux Bretonnes, qui s’inclinent de treize points (87-74) et concèdent leur troisième défaite en cinq matchs.



BASKET - LIGUE FEMININE / 5EME JOURNEE

Samedi 30 octobre 2021

Lattes-Montpellier - La Roche-sur-Yon : 86-70

Charnay - Landerneau : 87-74

ASVEL - Angers : 90-57

Saint-Amand-les-Eaux - Villeneuve d’Ascq : 60-63

Tarbes - Charleville-Mézières : 69-71



Dimanche 5 décembre 2021

17h00 : Bourges - Basket Landes