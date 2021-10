Ligue Féminine (J4) : Battu par l'ASVEL, Basket Landes cède la tête du classement

Il n’y a plus d’équipes invaincues en Ligue Féminine dès la 4eme journée ! Dernière formation sans défaite, le tenant du titre Basket Landes a sombré sur son parquet face à l’ASVEL. Si les joueuses de Julie Barennes ont fait jeu égal avec celles de Pierre Vincent durant le premier quart-temps, le deuxième sera à oublier pour les Landaises ! Sur un « And One », Céline Dumerc (8 points) a inscrit les trois seuls points de son équipe en dix minutes. L’ASVEL n’en demandait pas tant et a atteint la mi-temps avec quinze points d’avance. Totalement hors du coup, Basket Landes a entamé le deuxième acte en encaissant un 13-0. Face à une équipe sans solutions, Aleksandra Crvendakic (13 points), Marine Johannès (13 points, 7 rebonds, 5 passes), Mariene Badiane (13 points) et leurs coéquipières s’en sont données à cœur joie pour s’imposer au final de 40 points (45-85). Un premier revers pour Basket Landes qui arrange les affaires de La Roche-sur-Yon. Face à Charnay, les Vendéennes ont effacé leur revers à Tarbes avec un succès qui s’est construit à partir du deuxième quart-temps. Les coéquipières de Ziomara Morrison (18 points, 12 rebonds) ont flirté avec la barre des 20 points en milieu de troisième quart-temps, qui a été dépassée dans le quatrième. Malgré un trou d’air en toute fin de match, La Roche-sur-Yon s’impose de douze longueurs (78-66) et prend la tête du classement.

Les Flammes enchaînent, Angers repart de l’avant

Un bilan de trois victoires pour une défaite que les Vendéennes partagent également avec Charleville-Mézières. Les Flammes, opposées à Saint-Amand-les-Eaux, ont signé un troisième succès consécutif dans un match qui ne s’est jamais réellement décanté. Si les coéquipières d’Amel Bouderra (17 points, 10 passes) ont fait la course en tête, elles n’ont jamais pu prendre un écart confortable. Ce n’est que dans le troisième quart-temps que les Flammes se sont détachées mais Saint-Amand-les-Eaux, emmené par Elin Gustavsson (11 points, 7 rebonds), s’est accroché pour ne s’incliner que de dix points (71-61). Battu par cette équipe de Charnay lors de la 3eme journée, Angers a repris sa marche en avant face à Lattes-Montpellier. Si les Gazelles ont manqué leur entame de match, elles ont su inverser la tendance pour être largement devant dans le deuxième quart-temps. Toutefois, les coéquipières de Sydney Wallace (24 points) ont vu les Angevines revenir progressivement pour basculer devant à l’entame des dix dernières minutes. Un dernier quart-temps qui a vu les coéquipières de Jasmine Bailey (24 points, 5 rebonds) se détacher irrémédiablement pour s’imposer de quatorze points (87-73).

Bourges toujours sur courant alternatif, Landerneau peut sourire

Une victoire puis une défaite… Bourges continue sur ce rythme. Après le revers concédé face à Charleville-Mézières, les Tango ont renoué avec la victoire à Villeneuve d’Ascq. Les Nordistes ont su répondre à l’entame tonitruante des Berruyères pour basculer en tête de neuf points après le premier quart-temps. Mais, après avoir atteint les dix points d’avance, les coéquipières de Jolene Anderson (17 points, 7 rebonds) ont vu Bourges revenir progressivement avant de passer en tête à l’entame des dix dernières minutes. Emmenées par Iliana Rupert (21 points, 6 rebonds), les Tango ont pris jusqu’à treize points d’avance puis ont encaissé un 10-0 pour finalement s’imposer de cinq longueurs (73-78). Landerneau, de son côté, a mis fin à une série de deux défaites de suite en dominant Tarbes. Les joueuses de Bigorre, avec notamment Ana Tadic (15 points, 12 rebonds) et Yohana Ewodo (15 points, 8 rebonds), ont terminé le premier quart-temps sur un 12-0 avant de faire la course en tête jusqu’à la fin du troisième quart-temps. En fin de match, Ezinne Kalu (19 points) et les joueuses de Landerneau se sont réveillées pour arracher une victoire de trois points (68-75).



BASKET - LIGUE FEMININE / 4EME JOURNEE

Samedi 23 octobre 2021

Villeneuve d’Ascq - Bourges : 73-78

Angers - Lattes-Montpellier : 87-73

Basket Landes - ASVEL : 45-85

Charleville-Mézières - Saint-Amand-les-Eaux : 71-61

Landerneau - Tarbes : 68-65

La Roche-sur-Yon - Charnay : 78-66