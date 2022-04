Ligue Féminine (J22) : Bourges confirme sa première place, Lattes-Montpellier arrache sa place en play-offs

La saison régulière de la Ligue Féminine de basketball a tiré son rideau. Une 22eme journée qui a permis de tracer le tableau des play-offs qui démarreront le 7 mai prochain. Le seul véritable enjeu de cette dernière journée a été l’attribution du dernier billet pour la phase finale avec un duel à distance entre Lattes-Montpellier et Saint-Amand-les-Eaux. En déplacement sur le parquet de l’ASVEL, les Nordistes ont tout donné pour ne pas devoir disputer les play-downs. Un match très serré qui a vu les coéquipières de Janee Thompson (21 points) faire douter les Rhodaniennes jusqu’en prolongation. Toutefois, l’ASVEL a pu compter sur Kayla Alexander (20 points, 8 rebonds) pour avoir le dernier mot (76-74 ap). Une défaite de Saint-Amand-les-Eaux qui a ainsi facilité la vie de Lattes-Montpellier. Les Gazelles, pour leur part, n’avait pas une tâche aisée lors de cette dernière journée avec la réception de Bourges. Les Tango, encore auréolée de leur succès en Eurocoupe, n’ont pas forcé leur talent. Les coéquipières d’Iliana Rupert (15 points) ont pris l’ascendant dès le premier quart-temps avant de gérer leur avantage. Les Héraultaises, sous l’impulsion d’Haley Peters (17 points, 8 rebonds) se sont accrochées mais s’inclinent de onze points (69-80) mais l’essentiel est ailleurs. Le BLMA est, en effet, qualifié pour les play-offs avec comme adversaire en quarts de finale… Bourges !

Villeneuve d’Ascq dauphin de Bourges

Derrière Bourges, c’est Villeneuve d’Ascq qui termine la saison régulière à la deuxième place. En effet, les Nordistes ont largement dominé les championnes de France en titre Basket Landes (85-60) dans l’affiche de cette dernière journée. Une victoire que Kariata Diaby (16 points, 10 rebonds) sont allées chercher dans le dernier quart-temps et qui leur permet de devancer l’ASVEL d’un point alors que Basket Landes termine la saison à la quatrième place et affrontera Charleville-Mézières en quarts de finale. Les Flammes ont terminé cette saison régulière avec une deuxième défaite consécutive, cette fois sur le paquet de La Roche-sur-Yon (93-61). Des Vendéennes qui se classement sixièmes de la saison et défieront l’ASVEL pour une place dans le dernier carré. Angers va également devoir se reprendre face à Villeneuve d’Ascq en play-offs, ayant concédé une troisième défaite de rang à Landerneau (79-61). Les Bretonnes aborderont les play-downs avec un surplus de confiance, tout comme Charnay, qui a dominé Tarbes (74-61).



BASKET - LIGUE FEMININE / 22EME JOURNEE

Samedi 30 avril 2022

Charnay - Tarbes : 74-61

Villeneuve d’Ascq - Basket Landes : 85-60

Landerneau - Angers : 79-61

Lattes-Montpellier - Bourges : 69-80

ASVEL - Saint-Amand-les-Eaux : 76-74 (ap)

La Roche-sur-Yon - Charleville-Mézières : 93-61



QUARTS DE FINALE

Match aller le 7 mai, match retour le 10 mai, belle éventuelle le 13 mai

Bourges (1) - Lattes-Montpellier (8)

Villeneuve d’Ascq (2) - Angers (7)

ASVEL (3) - La Roche-sur-Yon (6)

Basket Landes (4) - Charleville-Mézières (5)