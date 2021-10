Ligue Féminine (J2) : Deuxième victoire en deux matchs pour Basket Landes

Deux sur deux également pour Basket Landes ! Au lendemain des succès de Villeneuve d’Ascq, La Roche-sur-Yon et Angers, les championnes de France en titre ont également conservé leur invincibilité dans ce début de saison de Ligue Féminine à l’occasion de la réception de Charnay. Sur leur parquet de l’Espace François-Mitterand, les joueuses de Julie Barennes ont très vite déroulé dans un match à sens unique. Avec Marianna Tolo (17 points, 7 rebonds) à la manœuvre, les Landaises ont entamé le match avec un 7-0 qui a donné le ton. Si Charnay a su revenir à trois longueurs en toute fin de premier quart-temps, Basket Landes a répondu avec un 6-0 pour reprendre le large. Les dix minutes menant à la mi-temps ont vu les deux équipes avoir leur temps fort. Grâce à un 10-2, les Landaises ont pu compter jusqu’à 17 points d’avance… avant de voir Charnay réagir et leur infliger un 10-0 pour réduire l’écart au retour aux vestiaires.

Basket Landes a su hausser le ton

Sur la lancée de leur fin de première mi-temps, les coéquipières de Yacine Diop (10 points, 5 rebonds) et Joanne Lauvergne (10 points, 6 rebonds) ont maintenu la pression sur les tenantes du titre, restant autour des dix points… avant de connaître un temps faible fatal. En l’espace de cinq minutes, les Bourguignonnes ont encaissé un 14-2 qui a permis à Basket Landes d’atteindre la barre des 20 points d’avance pour la première fois du match. L’écart n’est alors jamais repassé en-dessous de cette limite, oscillant entre 20 et 24 points tout au long des dix dernières minutes de la rencontre. C’est avec cet écart maximal que les Landaises s’imposent (70-46). Une deuxième victoire en deux journées qui permet aux championnes de France en titre de s’installer dans le peloton de tête quand Charnay, à nouveau battu, est désormais lanterne rouge.



BASKET - LIGUE FEMININE / 2EME JOURNEE

Samedi 9 octobre 2021

Villeneuve d'Ascq - Lattes-Montpellier : 80-48

Angers - Tarbes : 81-76 ap

La Roche-sur-Yon - Saint-Amand-les-Eaux : 90-65

Landerneau - Bourges : 53-78

Charleville-Mézières - ASVEL : 95-69



Dimanche 10 octobre 2021

Basket Landes - Charnay : 70-46