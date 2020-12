Ligue Féminine (J2) : Cinquième victoire de suite pour l'ASVEL

L’ASVEL est définitivement lancé. Après avoir manqué ses deux premières sorties en Ligue Féminine cette saison face à Bourges et Landerneau, le club rhodanien n’a pas laissé la moindre chance à Saint-Amand-les-Eaux pour sa cinquième victoire de suite. Trois jours après leur qualification pour la phase de groupes de l’Eurocoupe, les Nordistes ont pris une claque... mais après avoir bien résisté. Emmenées par Jasmine Bailey (16 points, 6 rebonds), les joueuses du Hainaut ont limité l’écart à huit longueurs à l’issue du premier quart-temps, conclu par un 7-0 signé par l’ASVEL. Les dix minutes avant la mi-temps a vu l’écart fluctuer entre huit et dix points mais c’est après la pause que le club rhodanien a placé une accélération. Les coéquipières d’Aleksandra Crvendakic (20 points) ont infligé un 13-0 dès les premiers instants du troisième quart-temps pour prendre plus de 20 longueurs d’avance. Un écart qui n’a cessé d’aller en grandissant, notamment en début de quatrième quart-temps. Au final, l’ASVEL s’impose de 34 points (89-55) et revient à égalité de points avec La Roche-sur-Yon, actuel troisième du championnat. Pour Saint-Amand-les-Eaux, la première victoire de la saison obtenue à Charnay n’a pas été confirmée avec ce septième revers.



BASKET - LIGUE FEMININE / 2EME JOURNEE

Samedi 3 octobre 2020

La Roche-sur-Yon - Nantes-Rezé : 82-72

Tarbes - Charnay : 56-59

Villeneuve-d'Ascq - Basket Landes : 65-68



Samedi 12 décembre 2020

Landerneau - Bourges : 75-87



Samedi 19 décembre 2020

ASVEL - Saint-Amand-les-Eaux : 89-55



Reporté à une date ultérieure

Lattes-Montpellier - Charleville-Mézières