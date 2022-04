Ligue Féminine (J19) : Pas de différence faite entre L’ASVEL, Basket Landes et Villeneuve d’Ascq

L’ASVEL n’a pas fait dans la demi-mesure. Au lendemain du succès de Bourges face à Tarbes, le club rhodanien a très largement dominé la lanterne rouge Charnay. Dès les dix premières minutes, les coéquipières de Kayla Alexander (15 points, 7 rebonds) ont nettement distancé le club bourguignon, mené de 17 points au terme du premier quart-temps. Bloquées à quatre points dans le troisième, les coéquipières de Taya Reimer (12 points, 7 rebonds) ont vu l’écart enfler pour une défaite de 40 points (80-40). L’ASVEL reste ainsi dauphin de Bourges, avec le même nombre de points que Basket Landes. Les tenantes du titre, de leur côté, sont allées s’imposer à La Roche-sur-Yon. Après deux premiers quart-temps accrochés, c’est au retour sur le parquet que les Landaises ont changé de braquet. Marie-Eve Paget (13 points) et ses coéquipières ont mis 32 points aux Vendéennes en dix minutes, leur permettant de s’envoler au tableau d’affichage. A l’orgueil, Tiffany Clarke (18 points, 5 rebonds) et ses coéquipières ont essayé de réagir dans le dernier quart-temps mais le mal était fait. Basket Landes d’impose de 19 longueurs (74-93) et reste sur le podium.

Villeneuve d’Ascq toujours là, Lattes-Montpellier continue d’avancer

Mais Villeneuve d’Ascq n’a pas encore lâché prise. Les Nordistes restent accrochées à l’ASVEL et à Basket Landes, avec le même bilan grâce à leur succès à Landerneau. Si les coéquipières de Johanne Gomis (18 points, 6 rebonds) ont pris l’avantage dès l’entame de match, c’est dans le deuxième quart-temps qu’elles ont confirmé avec un écart de quinze longueurs à la mi-temps. Si les deux équipes ont rivalisé au retour sur le parquet, Villeneuve d’Ascq n’a pas perdu le fil et s’impose de 17 points (53-70), sa cinquième victoire consécutive en championnat. Charleville-Mézières aura l’occasion de recoller son match face à Angers, reporté au 8 avril en raison de cas de coronavirus. Lattes-Montpellier, de son côté, continue sa remontée avec une courte victoire sur Saint-Amand-les-Eaux. Malmenées durant le premier quart-temps, les Gazelles ont su faire le dos rond autour de la mi-temps. Les coéquipières d’Ana Dabovic (16 points), menées de six points à dix minutes du terme de la rencontre, ont su finir très fort pour arracher une victoire de trois longueurs (70-67), qui leur permet de pointer au septième rang.



BASKET - LIGUE FEMININE / 19EME JOURNEE

Vendredi 1er avril 2022

Bourges - Tarbes : 73-69



Samedi 2 avril 2022

Villeneuve d’Ascq - Landerneau - : 53-70

Lattes-Montpellier - Saint-Amand-les-Eaux : 70-67

ASVEL - Charnay : 80-40

La Roche-sur-Yon - Basket Landes : 74-93



Vendredi 8 avril 2022

20h00 : Charleville-Mézières - Angers