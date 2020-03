Ligue Féminine (J17) : Face à Landerneau, La Roche-sur-Yon a fait la différence au dernier moment

La Roche-sur-Yon a fait un pas de plus vers les play-offs de la Ligue Féminine. Dans un match comptant pour la 17eme journée de Ligue Féminine longtemps indécis et qui a semblé leur filer entre les doigts, les joueuses d’Emmanuel Body ont su faire la différence dans les dix dernières minutes. Menant au score d’une longueur à l’issue du premier quart-temps, les coéquipières de Jasmine Bailey (19 points, 7 rebonds, 5 passes) ont su maintenir leur avance jusqu’à la mi-temps. Mais, au retour des vestiaires, emmenées par Ezinne Kalu (19 points), les Bretonnes ont pris le contrôle du match pour aborder les dix dernières minutes avec une marge de cinq points. C’est alors que les Vendéennes ont haussé le ton, remportant ce dernier quart-temps avec une marge de neuf points pour s’imposer au final de quatre longueurs (82-86) en terre bretonne. Un succès qui leur permet de prendre quatre points d’avance sur le premier non-qualifié pour les play-offs et de revenir à une longueur de Landerneau, battu pour la troisième fois de suite en championnat.