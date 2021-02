Ligue Féminine (J16) : Villeneuve d’Ascq et La Roche-sur-Yon battus, Charleville-Mézières en profite

Villeneuve d’Ascq est dans une mauvaise passe. Les Nordistes, qui restaient sur trois défaites de suite en Ligue Féminine, avaient l’occasion de reprendre place sur le podium au lendemain de la défaite de l’ASVEL face à Basket Landes. Mais, face à la lanterne rouge Saint-Amand-les-Eaux, les joueuses de Rachid Meziane ont totalement manqué leur match. Le symbole de cette déroute restera un deuxième quart-temps durant lequel les coéquipières de Johanne Gomis (20 points, 5 rebonds) n’ont été capable de marquer que quatre points contre... 28 aux joueuses du Hainaut. Avec 26 points d’avance à la mi-temps, les coéquipières de Jasmine Bailey (25 points, 11 rebonds, 6 passes) ont eu tout le loisir de gérer pour s’imposer de 20 points (65-85), leur deuxième succès de la saison. Ce revers, La Roche-sur-Yon pouvait en profiter mais, face à Charnay, les Vendéennes ont également échoué. Après une première moitié de match équilibrée, les coéquipières de Tiffany Clarke (17 points) ont été comme absentes durant un troisième quart-temps durant lequel elles n’ont su marquer que huit points, permettant à Charnay de passer devant. Les coéquipières de Sixtine Macquet (16 points, 9 rebonds) et Meighan Simmons (16 points) ont su garder l’avantage pour s’imposer de neuf points (66-75).

Charleville-Mézières à un point du podium

Avec ces défaites, Villeneuve d’Ascq et La Roche-sur-Yon n’ont fait que rester à hauteur de l’ASVEL avec 22 points. Mais c’est derrière qu’il leur faut regarder désormais car Charleville-Mézières ne lâche rien. En déplacement sur le parquet de Landerneau, les Flammes ont su inverser la tendance. Car les Bretonnes, emmenées par Luisa Geiselsoder (16 points, 6 rebonds) ont démarré très fort, menant de onze points dans le premier quart-temps avant de voir Charleville-Mézières réagir pour repasser sous les dix points de retard. Les coéquipières d’Endy Miyem (24 points, 7 rebonds) ont signé un 11-0 d’entrée de deuxième quart-temps pour repasser devant. Un avantage que les Flammes n’ont alors plus jamais lâché mais ces dernières ont dû attendre les dix dernières minutes pour se tranquilliser et confirmer une victoire de dix longueurs (57-67) qui leur permet de revenir à une longueur du trio ASVEL-Villeneuve d’Ascq-La Roche-sur-Yon. En bas de tableau, Tarbes a signé une quatrième victoire en cinq matchs à l’occasion de la réception de Nantes-Rezé (73-68) pour revenir à un point de Lattes-Montpellier, qui affronte Bourges ce dimanche en clôture de la 16eme journée.



BASKET - LIGUE FEMININE / 16EME JOURNEE

Vendredi 26 février 2021

ASVEL - Basket Landes : 70-71



Samedi 27 février 2021

Tarbes- Nantes-Rezé : 73-68

Villeneuve d’Ascq - Saint-Amand-les-Eaux : 65-85

La Roche-sur-Yon - Charnay : 66-75

Landerneau - Charleville-Mézières : 57-67



Dimanche 28 février 2021

16h30 : Lattes-Montpellier - Bourges