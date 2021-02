Ligue Féminine (J16) : Courte victoire pour Bourges à Lattes-Montpellier

Bourges reste intouchable cette saison en Ligue Féminine. Alors que Basket Landes a dominé l’ASVEL ce vendredi pour conforter sa place de leader, Bourges se devait de répondre à l’occasion d’un déplacement loin d’être évident sur le parquet de Lattes-Montpellier. Après une entame de match équilibrée, les Tango ont placé une première accélération, infligeant aux Gazelles un 10-1 en un peu plus de trois minutes pour prendre dix longueurs d’avance, écart qui sera maintenu à l’issue du premier quart-temps. Mais, après un 4-0 à l’entame du deuxième quart-temps, les Berruyères ont perdu le fil de la rencontre. Les coéquipières d’Ana Dabovic (17 points) ont mis en difficulté la défense de Bourges pour revenir à deux points en un peu moins de six minutes. Grâce à un dernier tir à trois points signé Nabala Fofana (4 points), les Héraultaises ont atteint la mi-temps avec un point d’avance, menant au score pour la première fois du match. Si les Berruyères ont repris la main d’entrée de deuxième mi-temps, Lattes-Montpellier a réagi avec un 5-0 pour prendre son avance maximale dans ce match, quatre points.

Bourges a fait parler l’expérience

C’est alors que Bourges, emmené par Elin Eldebrink (16 points) a remis la machine en route pour repasser devant mais sans creuser un écart insurmontable pour les Héraultaises, menées de quatre points à dix minutes de la fin de la rencontre. L’indécision a été la valeur cardinale du dernier quart-temps car, si Bourges a su prendre huit longueurs d’avance avec six minutes à jouer, les Gazelles ont répondu avec un 9-2 pour revenir à un point et mettre l’invincibilité des Tango cette saison en danger. Mais, pendant un peu plus de deux minutes et demi, le BLMA s’est trouvé sans solution et a subi les offensives berruyères à coup de lancers francs et d’un tir à trois points signé Alexia Chartereau (13 points). C’est avec une marge de huit points que Bourges signe son treizième succès en treize matchs (68-76) pour rester à deux points de Basket Landes, avec deux matchs en moins quand les Gazelles voient leur série de trois victoires de suite prendre fin, rejoignant l’ASVEL, Villeneuve d’Ascq et La Roche-sur-Yon à quatre points des Tango.



BASKET - LIGUE FEMININE / 16EME JOURNEE

Vendredi 26 février 2021

ASVEL - Basket Landes : 70-71



Samedi 27 février 2021

Tarbes- Nantes-Rezé : 73-68

Villeneuve d’Ascq - Saint-Amand-les-Eaux : 65-85

La Roche-sur-Yon - Charnay : 66-75

Landerneau - Charleville-Mézières : 57-67



Dimanche 28 février 2021

Lattes-Montpellier - Bourges : 68-76