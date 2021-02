Ligue Féminine (J16) : Courte victoire pour Basket Landes face à l'ASVEL

Si l’ASVEL masculin peut avoir le sourire, l’ASVEL féminin fait grise mine. Après quatre victoires de suite, la belle remontée du club rhodanien a été stoppée par le leader Basket Landes. L’entame de match a pourtant été favorable aux joueuses de Valéry Demory qui ont très tôt pris huit points d’avance et, si les Landaises ont réduit l’écart à trois points, les Villeurbannaises ont haussé un peu plus le ton pour conclure les dix premières minutes avec de nouveau huit points d’avance. Les coéquipières de Michelle Plouffe (22 points, 9 rebonds) ont perdu pied dans un deuxième quart-temps qui a tourné en faveur de Basket Landes, qui a inversé la tendance pour atteindre la mi-temps avec une avance de quatre points grâce à un tir à trois points de Katherine Plouffe, qui n’a plus marqué dans le reste de la rencontre (3 points, 6 rebonds). Le retour sur le parquet de la Salle Mado-Bonnet n’a pas fait les affaires de l’ASVEL.

L’ASVEL a cru pouvoir retourner la situation

En effet, sous l’impulsion d’une grande Valériane Vukosavljevic (18 points, 5 rebonds), Basket Landes a infligé aux Rhodaniennes un 13-3 en trois minutes pour permettre aux joueuses de Julie Barennes de prendre quatorze longueurs d’avance. Mais ce matelas, les Landaises l’ont vu fondre petit à petit tout au long des sept minutes suivantes, conclues avec une marge réduite à trois points sur les Villeurbannaises. La tendance ne s’est pas démentie en début de quatrième quart-temps et, à la suite d’un 7-0, l’ASVEL est repassé devant au score avec un peu moins de trois minutes à jouer. Céline Dumerc (9 points) et Miranda Ayim (11 points, 9 rebonds) ont alors permis à Basket Landes de reprendre trois points d’avance. Deux derniers lancers francs de Michelle Plouffe voient le club rhodanien échouer à un point (70-71). Avec cette quatrième victoire de suite, Basket Landes garde la première place quand l’ASVEL reste à troisième place mais pourrait reculer dans la hiérarchie au fil du week-end.



BASKET - LIGUE FEMININE / 16EME JOURNEE

Vendredi 26 février 2021

ASVEL - Basket Landes : 70-71



Samedi 27 février 2021

20h00 : Tarbes - Nantes-Rezé

20h00 : Villeneuve d’Ascq - Saint-Amand-les-Eaux

20h00 : La Roche-sur-Yon - Charnay

20h30 : Landerneau - Charleville-Mézières



Dimanche 28 février 2021

16h30 : Lattes-Montpellier - Bourges