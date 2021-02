Ligue Féminine (J15) : L'ASVEL écrase Nantes-Rezé, Basket Landes consolide sa place de leader

Basket Landes est bien accroché à la première place. Alors que Bourges a trois matchs en retard, les Landaises ont profité de la réception de Landerneau pour augmenter leur avantage sur les Tango. Si les Bretonnes n’ont pas mené au score pendant l’intégralité de la rencontre, les coéquipières d’Hortense Limouzin (12 points) ont résisté pendant le premier quart-temps, durant lequel elles n’ont pas eu plus de six points de retard. Mais, sous l’impulsion d’Aby Gaye (16 points, 5 rebonds), les joueuses de Basket Landes ont haussé le ton avant la mi-temps, même si Landerneau a su signer un 7-0 pour réduire de moitié son retard. Au retour des vestiaires, la domination landaise s’est faite plus solide avec l’écart qui n’est quasiment jamais redescendu sous la barre des dix points. Le travail d’usure a payé dans le dernier quart-temps avec Basket Landes qui a signé un 10-0 pour se rapprocher des 20 points d’avance mais c’est avec une marge de seize longueurs (75-59) que le club basé à Mont-de-Marsan s’impose.

L’ASVEL en mode rouleau compresseur

Depuis son revers à Lattes-Montpellier au début du mois de janvier, l’ASVEL est impossible à arrêter. A l’occasion d’un déplacement sur le parquet de Nantes-Rezé, les joueuses de Valéry Demory ont signer un quatrième succès consécutif en championnat. Les coéquipières de Leia Dongue (16 points) ont limité les dégâts durant les dix premières minutes mais, progressivement, les Rhodaniennes ont tissé leur toile et creusé méthodiquement l’écart, de douze points à la mi-temps. Le début de deuxième mi-temps a permis aux coéquipières de Marine Johannès (17 points, 6 passes) de continuer à imposer leur jeu pour aborder les dix dernières minutes avec 25 points d’avance, ne laissant les Nantaises ne marquer que huit points. Ces dernières ont été encore plus dominées par la défense villeurbannaise dans les dix dernières minutes, n’inscrivant que quatre petits points. Une situation qui a permis à l’ASVEL de s’imposer très tranquillement, avec 38 points d’avance (48-87). Un succès qui impose à Villeneuve d’Ascq de s’imposer ce mercredi à Charnay pour reprendre la troisième place du classement.



BASKET - LIGUE FEMININE / 15EME JOURNEE

Mardi 23 février 2021

Basket Landes - Landerneau : 75-59

Nantes-Rezé - ASVEL : 49-87



Mercredi 23 février 2021

19h00 : Saint-Amand-les-Eaux - Lattes-Montpellier

20h00 : Bourges - Tarbes

20h00 : Charnay - Villeneuve d’Ascq

20h00 : Charleville-Mézières - La Roche-sur-Yon