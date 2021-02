Ligue Féminine (J15) : Bourges a fait mieux qu'assurer, quatre équipes à égalité pour la troisième place

Bourges a bien reçu le message. Ce mardi, en ouverture de la 15eme journée de Ligue Féminine, Basket Landes avait profité de sa victoire face à Landerneau pour creuser l’écart sur les Tango. Mais ces dernières n’ont fait qu’une bouchée de Tarbes pour revenir à deux points avec deux matchs en moins. Le premier quart-temps a donné le ton de la rencontre avec des Tarbaises écrasées par la défense berruyère, qui a alimenté parfaitement son attaque. Le résultat a été un écart de 22 points au bout de dix minutes de jeu. Dès lors, les coéquipières de Laëtitia Guapo (17 points) ont pu tranquillement contrôler la rencontre. Avec Ana Tadic (11 points, 5 rebonds) et Margaux Galliou-Loko (11 points) comme seules joueuses au-dessus des dix points, Tarbes n’a pas eu les armes pour revenir et s’incline de 35 points (83-48). Après la victoire de l’ASVEL ce mardi à Nantes-Rezé, il y a désormais quatre équipes à égalité de points dans la course à la troisième place derrière Basket Landes et Bourges. Et le grand perdant de cette soirée est Villeneuve d’Ascq. En déplacement à Charnay, qui restait sur quatre défaites consécutives en championnat, les Nordistes ont connu un véritable coup d’arrêt. Après un premier quart-temps convaincant, les coéquipières d’Haley Peters (15 points, 8 rebonds) ont connu dix minutes terribles avec seulement sept points marqués et une équipe de Charnay qui n’a pas manqué de profiter de la situation pour s’envoler au tableau d’affichage. Au retour sur le parquet, la donne n’a pas changé avec les coéquipières de Meighan Simmons (24 points) qui n’ont cessé d’appuyer pour s’imposer de 21 points (76-55). Cette défaite de Villeneuve d’Ascq fait nettement les affaires de Lattes-Montpellier et de La Roche-sur-Yon.

La lutte pour le podium plus acharnée que jamais

En déplacement sur le parquet de Saint-Amand-les-Eaux, les Héraultaises ont très tôt pris la mesure de leurs adversaires. Grâce notamment à un 14-0 dans le premier quart-temps, le BLMA a creusé l’écart, confirmé avant la mi-temps pour atteindre 22 points. Emmené par Napheesa Collier (20 points, 12 rebonds), Lattes-Montpellier n’a pas coupé son effort en début de deuxième mi-temps abordant le dernier quart-temps avec une marge de 32 points. Assez logiquement, les Héraultaises ont baissé de pied, laissant les coéquipières de Pauline Lithard (12 points) revenir à 19 longueurs au terme de la rencontre (52-71). Concernant La Roche-sur-Yon, le déplacement à Charleville-Mézières n’a pas été de tout repos malgré un 8-0 signé par les coéquipières de Tiffany Clarke (15 points, 10 rebonds) dès les premiers instants de la rencontre. Piégées d’entrée, les Flammes ont su faire leur retard avant de prendre un nouvel éclat. Les Vendéennes ont conservé la main jusqu’à la mu-temps, mis à part quelques secondes. Mais, sans jamais passer devant, Charleville-Mézières est resté une menace tout au long du troisième quart-temps, notamment grâce à Jaime Nared (13 points), avec un écart qui n’a jamais dépassé dix points. Les dix dernières minutes ont tout d’abord été marquées par un 12-0 des Flammes qui sont repassées devant au score avant de s’éteindre, encaissant un 14-1 dans la foulée pour permettre à La Roche-sur-Yon de s’imposer (59-68). Le résultat de cette soirée est un groupe de quatre équipes (ASVEL, Villeneuve d’Ascq, Lattes-Montpellier et La Roche-sur-Yon) à égalité au classement avec 21 points mais un nombre de matchs disputés inégal.



BASKET - LIGUE FEMININE / 15EME JOURNEE

Mardi 23 février 2021

Basket Landes - Landerneau : 75-59

Nantes-Rezé - ASVEL : 49-87



Mercredi 23 février 2021

Saint-Amand-les-Eaux - Lattes-Montpellier : 52-71

Bourges - Tarbes : 83-48

Charnay - Villeneuve d’Ascq : 76-55

Charleville-Mézières - La Roche-sur-Yon : 59-68