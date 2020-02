Ligue Féminine (J14) : Vainqueur de Basket Landes, Bourges s'empare provisoirement de la tête

Alors que l’ASVEL et Lattes-Montpellier vont s’affronter ce dimanche, Bourges s’est mis dans les meilleures dispositions. A l’occasion de la réception de Basket Landes, les Tango ont signé un succès qui leur permet de prendre très provisoirement la tête du classement. Mais l’entame de match n’a pas été simple pour les Berruyères qui se sont retrouvées menées de neuf points à l’issue du premier quart-temps. Emmenées par Alexia Chartereau (19 points, 6 rebonds), les joueuses d’Olivier Lafargue ont su remonter la pente pour atteindre la mi-temps avec quatre longueurs d’avance. Dès lors, les coéquipières d’Aby Gaye (15 points, 11 rebonds) et Céline Dumerc (15 points, 6 passes) ont subi le jeu, ce qui a permis aux Tango de creuser petit à petit l’écart pour s’imposer, au final, de 18 longueurs (85-67). Villeurbannaises et Montpelliéraines auront ainsi un surplus de pression au début de leur duel.

Landerneau poursuit sa série, La Roche-sur-Yon s’enfonce

Un podium qui voit également Landerneau s’inviter. Laissant de côté leur déception en Coupe de France, les Bretonnes ont fait le nécessaire face à Saint-Amand-les-Eaux pour prendre tout aussi provisoirement la troisième place derrière Bourges et l’ASVEL. Mais cette rencontre a été très serrée, les coéquipières d’Ashley Bruner (18 points, 11 rebonds) et Ezinne Kalu (18 points) remportant chacun des trois premiers quart-temps avec seulement deux points d’avance. Les dix dernières minutes ont permis aux joueuses de Landerneau de s’assurer un court mais précieux succès (74-65). Pour La Roche-sur-Yon, la situation ne s’améliore pas. En déplacement à Charnay, les Vendéennes ont signé un cinquième revers de suite en championnat. Emmenées par Kristen Mann (19 points), les Bourguignonnes ont creusé l’écart au fil de la rencontre face aux coéquipières de Marielle Amant (12 points, 11 rebonds) pour s’imposer de 17 longueurs (82-65) et revenir à un point de leur adversaire du soir, dernier qualifié pour les play-offs.