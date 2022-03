Ligue Féminine (J13) : L'ASVEL s'offre Charleville-Mézières, Basket Landes renoue avec le succès, Villeneuve d'Ascq enchaîne

BASKET - LIGUE FEMININE / 13EME JOURNEE

Mercredi 23 mars 2022

Une victoire marquante. Ce mercredi, en match en retard de la treizième journée de la Ligue Féminine de basket, l'ASVEL s'est offert le scalp de Charleville-Mézières (78-75). Pourtant, ce sont bien les Flammes qui occupent la deuxième place du classement de l'élite, juste derrière Bourges, tandis que l'ASVEL est troisième.Pour construire cette victoire finale, les Villeurbannaises se sont notamment appuyées sur leur Canadienne Kayla Alexander, qui termine meilleure marqueuse de son équipe mais également meilleure marqueuse de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 21 points, 10 rebonds et 1 passe décisive. De son côté, Basket Landes, quatrième du classement, s'est imposé sur le parquet de Charnay (66-71), lanterne rouge. Défaites du côté de Saint-Amand, les visiteuses renouent donc avec le succès. Pourtant, c'est bel et bien l'Américaine de Charnay Taya Reimer, qui termine meilleure marqueuse de cette rencontre (18 points), mais cela n'a donc pas suffi. Enfin, dans l'ultime rencontre de cette soirée, Villeneuve d'Ascq a enchaîné, sur le parquet de Lattes-Montpellier (69-79).- Angers : 77-73 (a2p)Saint-Amand-les-Eaux -: 59-91- Landerneau : 78-68Charnay -: 66-71- Charleville-Mézières : 78-75Lattes-Montpellier -: 69-79