Ligue Féminine (J13) : Basket Landes cède la quatrième place à Landerneau

Derrière le trio composé de l’ASVEL, de Bourges et de Lattes-Montpellier, la donne a changé. En effet, Landerneau s’est emparé de la quatrième place de Ligue Féminine au bénéfice de son succès sur le parquet de Basket Landes. Emmenées par les 17 points d’Ezinne Kalu et les 16 unités d’Ashley Bruner, les Bretonnes ont fait la course en tête tout au long du match pour s’imposer de douze longueurs (53-65) et dépasser pour un point au classement les Landaises d’Ana Maria Suarez Utrero (16 points).

Charleville-Mézières peut souffler

Dans le dernier match de cette 13eme journée, Charleville-Mézières s’est remis en selle dans la course au maintien en prenant nettement le meilleur sur Tarbes. Avec treize points d’avance dès la fin du premier quart-temps, les coéquipières d’Evelyn Akhator (16 points, 10 rebonds) ont surtout déroulé dans un troisième quart-temps à sens unique et remporté de quinze points. Au final, les coéquipières de Tima Pouye (19 points, 9 rebonds) s’inclinent de 29 points (45-74). Un troisième succès de suite en championnat qui permet aux Flammes de remonter au huitième rang du classement, soit hors de la zone imposant aux équipes de jouer un play-down pour la relégation.